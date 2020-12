Il valore dello sport per Creminelli Salumi: "Un ponte tra adolescenza e età adulta"

“Ho conosciuto l’ambiente sportivo. In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, mi sembra doveroso investire in questa realtà e nel settore giovanile perché è il nostro futuro”. A parlare è Andrea Creminelli, titolare dell’azienda di salumi con sede in via Milano, 466 a Vigliano Biellese, azienda con tradizione centenaria che da anni è vicina alle maggiori realtà sportive della provincia, come Pallacanestro Biella, Biella Rugby e da oggi anche la Virtus Biella.

Sin dalla nascita, l’azienda si propone come produttrice di insaccati tipici biellesi basando la produzione su due concetti fondamentali: qualità e tradizione. Dopo oltre un secolo l’attenta scelta degli ingredienti e la sapiente lavorazione garantiscono un prodotto dal sapore unico, il frutto delle carni utilizzate, provenienti esclusivamente da suini pesanti piemontesi e italiani. La Creminelli Salumi lavora principalmente con Piemonte e Valle d’Aosta, allargandosi concentricamente da Biella. Una ditta in crescita alla ricerca di prodotti eco friendly e sostenibili.

“A livello di comunicazione strategica -continua Andrea Creminelli- avevamo bisogno, dopo il restyling dell’immagine coordinata, di una componente femminile che sdoganasse la mascolinità del nostro settore di appartenenza”. Ed è per questo che da quest'anno l'azienda ha effettuato una mirata campagna per la pallavolo femminile, rappresentata dalla Virtus Biella che milita nel Campionato di B1 e da tutta la sua "Cantera" di ragazzine.

“Lo spirito di squadra unito per lo sport -conclude l'imprenditore- soprattutto a livello giovanile, è un investimento sull’agonismo educativo, un vero ponte tra adolescenza e età adulta. Per noi è fondamentale il sostegno ai settori Under delle società sportive. Lo sport, soprattutto in età adolescenziale, è un investimento sull’agonismo educativo, un vero ponte tra adolescenza ed età adulta”.

Creminelli Salumi ha la sede a Vigliano in via Milano, 446. Dal 1906 una garanzia del territorio Biellese e Piemontese, una realtà costruita giorno dopo giorno che insieme all'esperienza artigianale crea la sua eccellenza. In relazione alle nuove esigenze del consumatore, la Creminelli Salumi ha sviluppato prodotti genuini con un’ottima soglia di salubrità diminuendo la percentuale di sale e utilizzando esclusivamente conservanti di origine naturale. Tutta la produzione è infatti priva di allergeni. La genuinità del territorio legato allo sport e alla salute è garanzia di prodotti unici ed inimitabili.

CLICCA QUI Per consultare la pagina Facebbok dell'azienda

CLICCA QUI Per collegarti al sito internet della Creminelli Salumi