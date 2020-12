A Roppolo Babbo Natale arriva dall’Olanda

A Roppolo Babbo Natale, anzi Babbo e Mamma Natale, arrivano dall’Olanda e si chiamano Jan Hedeman e la moglie Frances, i quali hanno attivato una raccolta di vestiti e giocattoli per rendere più felice il Natale dei bambini roppolesi meno fortunati.

I pacchi dono sono arrivati a Roppolo ieri, giovedì 3 dicembre. “Grazie a Matteo Busca che si è offerto di effettuare gratuitamente il trasporto dall'Olanda a Roppolo. – dice il sindaco Renato Corona - I volontari comunali consegneranno i regali alle famiglie dei bambini nei prossimi giorni. Un grande abbraccio e infiniti ringraziamenti a Matteo ed a tutti i nostri meravigliosi benefattori olandesi”.

La coppia olandese ha nel cuore Roppolo e già qualche settimana fa aveva inviato in paese pacchi di generi alimentari. “A metà novembre una montagna di generi alimentari è giunta in comune ed i pacchi sono poi stati consegnati a chi ne ha maggiore necessità. – spiega il primo cittadino – Il covid è ritornato, ma fortunatamente sono ritornati anche i nostri benefattori, vecchi e nuovi, come questa famiglia olandese e la famiglia Busca della Tenuta Variselle. Grazie di cuore alla generosità di chi ci vuole veramente bene e lo sa dimostrare in queste difficili circostanze”.