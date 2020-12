Ponderano, sindaco su lavori alluvione: "Abbiamo bisogno che ognuno faccia la propria parte"

"Più di un mese fa abbiamo effettuato diversi sopralluoghi con Provincia e Regione di concerto con Arpa e Asl, chiedendo un tavolo tecnico per coordinare il progetto. Durante l'incontro dei sindaci con il nuovo prefetto ho nuovamente rinnovato la necessità di costruire il tavolo tecnico in modo da agire insieme il prima possibile". A parlare è il sindaco di Ponderano Roberto Locca, che interviene in merito alla situazione in cui versa una parte del paese in seguito all'alluvione di inizio ottobre. L’ingrossamento dell’alveo del torrente Oremo ha eroso gli argini andando a lambire i confini di una vecchia discarica di rifiuti urbani, provocando l'inquinamento dei campi limitrofi al corso d’acqua. Il problema è stato sollevato anche dal gruppo di minoranza Ponderano Merita, che sull'argomento ha depositato un'interrogazione nei giorni scorsi.

"Abbiamo anche chiesto un contributo alla Regione per la sistemazione dell'alveo e degli argini del torrente - prosegue Locca - mentre è già in essere la richiesta di fondi per l'abbattimento del vecchio ponte sull'Oremo, di proprietà della Provincia. Purtroppo con l'emergenza che stiamo vivendo tutto è rallentato, inoltre per eseguire i lavori abbiamo bisogno di circa 500mila euro, cifra che il comune non possiede. Per risolvere la situazione il prima possibile abbiamo bisogno di ricevere i contributi richiesti e che ognuno faccia la propria parte".