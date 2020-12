Polizia, al via la campagna Roadpol sulle strade della provincia

L'Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee, con l'obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d'Azione Europeo 2011-2020. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne "tematiche" in tutto il Continente, all'interno di specifiche aree strategiche. L'obiettivo ultimo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l'attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo ROADPOL.

Lo scopo della campagna "ALCOHOL & DRUGS " è di effettuare controlli per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza. A tal fine la Polizia Stradale ha predisposto, sull'intero territorio nazionale, l'effettuazione, per tutto il periodo in questione di mirati controlli con precursori ed etilorrictri, con particolare attenzione anche ai conducenti di veicoli pesanti e commerciali.