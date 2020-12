Impatto psicologico del Covid, Stefania Andreoli: “Sarà come se avessimo vissuto la guerra ma...”

Per capire quali siano le conseguenze psicologiche causate dalla pandemia e come meglio affrontarle proponiamo i punti cruciali dell’intervento in diretta Instagram della Dott.ssa Stefania Andreoli, nota psicologa, psicoterapeuta e analista recentemente ospite a "Non è l'Arena" sul La7 con Massimo Giletti e ad altre trasmissioni televisive e radiofoniche.

“Quando tutto questo sarà finito staremo probabilmente peggio di come stiamo adesso e questo perché calerà l’adrenalina che ci tiene in guardia e verrà fuori tutta la frustrazione accumulata in questi mesi. Credo che parleremo degli effetti di quanto vissuto almeno per i prossimi vent’anni - dice la dottoressa. La generazione di bambini e adolescenti sarà quella che più dovrà fare i conti con tutto questo, ma c’è una buona notizia: fare i conti con la questione non dev’essere visto in modo per forza ostile; i ragazzi stanno vivendo il momento in maniera molto più creativa e malleabile di noi adulti e pertanto sono convinta che gli effetti con cui i nostri ragazzi avranno a che fare non saranno necessariamente così negativi”.

L’interrogativo che più spesso ci poniamo è cosa si può fare, preso atto del momento, per tamponare gli effetti negativi. A tal proposito la Dott.ssa Andreoli si è così espressa: “L’importante è coltivare il futuro, la speranza e la creatività cercando, per quanto possibile, di attraversare il momento senza darci troppo peso. Il 2020 non va visto come un anno sfortunato o come qualcosa che non ci voleva. Domani, nonostante tutto, ci sveglieremo e vivremo un’altra giornata e quando ti trovi a vivere un giorno, un mese o un anno in questo modo, ti accorgi che questa è la vita e che in realtà la stai vivendo da sempre.

Non eravamo pronti perché siamo abituati ad un modello di società che vuole aspettare poco e godere subito, mentre oggi, al contrario, ci viene chiesto di aspettare e stare in contatto con le nostre emozioni negative”.

In conclusione la dottoressa lancia un importante messaggio: “Ora più che mai è necessario saper stare con i nostri stati d’animo perché, seppur negativi, sono parti importanti del nostro essere. Se sapremo fare questo ne usciremo senz’altro migliori”.