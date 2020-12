Volley - Creminelli Official Partner di Virtus Biella

Annuncio di un nuovo sponsor per il club di Chiavazza. Ecco il comunicato della società: "Virtus Biella è lieta di accogliere tra i propri Official Partners Creminelli, azienda del territorio biellese produttrice di insaccati. Con la ripresa dei campionati 2020/2021, il marchio 'Creminelli Salumi Italiani 1906' sarà presente sulle divise da gioco della formazione Under 15.

Sin dalla nascita, l’azienda con sede a Vigliano Biellese si propone come produttrice di insaccati tipici biellesi basando la produzione su due concetti fondamentali: qualità e tradizione. Dopo oltre un secolo, l’attenta scelta degli ingredienti e la sapiente lavorazione garantiscono un prodotto dal sapore unico, frutto delle carni utilizzate e provenienti esclusivamente da suini pesanti piemontesi e italiani. Una partnership strategica per Creminelli, realtà in crescita e attiva oggi in Piemonte e Valle d’Aosta, alla ricerca di prodotti eco friendly e sostenibili.

«In un momento delicato come quello che stiamo attraversando – dichiara Andrea Creminelli, titolare dell’azienda di salumi con sede a Vigliano Biellese – ci è sembrato doveroso investire in Virtus Biella e nel suo settore giovanile: i giovani sono il nostro futuro. Conosco bene il Club e l'ambiente del PalaSarselli e siamo felici di entrare a far parte ufficialmente di questa grande famiglia. Lo spirito di squadra è un valore importante e unito alla bellezza della pallavolo genera un mix vincente.

Lo sport, soprattutto a livello giovanile, è un investimento sull’agonismo educativo, un vero ponte tra adolescenza ed età adulta. Abbiamo scelto di sostenere Virtus Biella per la sua storia, per l’ottima gestione del Club e non per ultimo per il suo ambizioso “progetto giovani”. Anche a livello di comunicazione strategica dopo il restyling della nostra immagine coordinata, eravamo alla ricerca di una componente femminile che sdoganasse la mascolinità del nostro settore di appartenenza. La scelta non poteva che ricadere quindi su Virtus Biella».