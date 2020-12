Con “Contropaesaggio” Cittadellarte-Fondazione Pistoletto alla Giornata del Contemporaneo

In occasione della sedicesima Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI, Cittadellarte Fondazione Pistoletto propone un’attività realizzabile interamente online a distanza.

Contropaesaggio è un laboratorio web-based che raccoglie i contributi fotografici degli utenti in una rappresentazione collettiva attraverso il sito www.contropaesaggio.it.

La piattaforma web di Contropaesaggio è basata su funzioni semplici ed interazioni essenziali: gli utenti caricano da dispositivi mobili, attraverso l’app. di Instagram, una o più immagini che rispondono ad una domanda d’ingaggio. Queste immagini – visioni individuali – sono automaticamente pubblicate sulla pagina del sito www.contropaesaggio.it per dare forma alla rappresentazione collettiva a murales. L'immagine individuale diventa parte – autonoma e con-fusa – della rappresentazione distribuita, orizzontale, diffusa e collettiva dello scenario individuato.

Generare simboli e icone autonomi è vitale per il pensiero critico e per la coscienza civica. La tecnica digitale e la concentrazione dei media tendono al contrario all’omologazione del paesaggio costituito dal dipanarsi delle narrazioni collettive e individuali.

CONTROPAESAGGIO è forse la più urgente dimensione etica dell’arte visiva oggi per trasformare la polarizzazione distruttiva in polifonia generatrice.

Come partecipare?

1) Visita il sito www.contropaesaggio.it e leggi il manifesto del Contropaesaggio.

2) Vai alla pagina “LAB”, rifletti sullo scenario proposto, leggi la domanda d’ingaggio e pensa a come potresti tradurre la tua risposta tramite una o più immagini.

3) Dal 5 all’ 11 dicembre, dalle 11 alle 19, puoi pubblicare la/le immagine/i che hai prodotto su Instagram inserendo tutti gli hashtag proposti. Se il tuo account Instagram è privato il sistema non funzionerà, puoi risolvere il problema utilizzando l’account Instagram di contropaesaggiolab fornito da Cittadellarte.

4) Dopo qualche minuto la tua immagine è già parte del murales del Contropaesaggio nel sito www.contropaesaggio.it , nella pagina “LAB”.

Scenario: Nel corso degli ultimi mesi stiamo assistendo ad una continua rivoluzione del rapporto tra lo spazio pubblico e lo spazio privato. In fase di lock-down lo spazio urbano condiviso ha assunto la doppia sembianza del luogo proibito, del possibile contagio, del pericolo e, allo stesso tempo, del luogo desiderato, sede dell’incontro, dello scambio e dell’interazione, luogo dove trovare ossigeno e ampi spazi di movimento. Allo stesso modo la casa, lo spazio privato, rappresenta contemporaneamente l’ambiente protetto e la prigione. La mancanza di libera interconnessione tra spazio pubblico e spazio privato ha generato una traslazione biunivoca del nostro modo di vivere questi spazi; le attività e le azioni che di solito svolgevamo in luoghi pubblici si sono trasferite all’interno delle mura delle nostre case: pensiamo ad esempio allo smart working, alla D.A.D., agli aperitivi in terrazzo, alle feste di compleanno online, ai garage allestiti a mo’ di palestra, alle visite virtuali ai musei. Di contro, le persone tentano di riappropriarsi dello spazio pubblico riscoprendolo attraverso le azioni, quasi banali, di solito relegate nella sfera privata o nella routine quotidiana: il pic-nic all’aria aperta, la chiacchiera con le altre famiglie nel parchetto pubblico del quartiere, la passeggiata con il cane, la corsa per le vie della città.

Domanda d’ingaggio: come stiamo convivendo col Covid?

Hashtag: #contropaesaggio #cittadellarte #giornatadelcontemporaneo #amacimusei

Account Instagram che puoi utilizzare in alternativa al tuo personale:

User: contropaesaggiolab

Password: 05122020amaci

Info: termeculturali@cittadellarte.it - +39 3316676212