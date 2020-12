Candelo, al via servizio di consegna libri a domicilio

La biblioteca di Candelo è attualmente chiusa per effetto dei Dpcm e dell’emergenza sanitaria. Per questo l'amministrazione comunale ha però deciso di attivare, da lunedì 30 novembre, un servizio di "asporto” e di consegna a domicilio dei libri. Il prestito con consegna a domicilio è iniziativa organizzata dal Settore Cultura del Comune di Candelo per provare, nonostante tutto, a continuare a garantire il diritto e l’accesso alla lettura.

Il servizio da asporto (ritiro concordato su prenotazione presso Biblioteca) rientra nel progetto condiviso “Prestito a porte chiuse_BiblioBI” del Polo Bibliotecario Biellese, a cui Candelo aderisce. Gabriella Di Lanzo, assessore alla Biblioteca spiega l'iniziativa: “Abbiamo fortemente voluto l’attivazione di questi servizi, seguendo lo stesso pensiero che ci ha portato anche quest’estate a restare sempre aperti e a disposizione dei Candelesi. Questo impegno riafferma ancora una volta il valore culturale e sociale delle biblioteche come servizio essenziale per i cittadini di tutte le età: soprattutto in un momento di fragilità e di rischio di isolamento come questo, un libro può essere davvero un buon compagno e risollevarci”.

Per entrambi i servizi, gli utenti candelesi possono richiedere informazioni e prestiti telefonando al 0152535146 o scrivendo a biblioteca@comunedicandelo.it Orari: lunedì dalle 14 alle 16.30 - mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.30 - venerdì dalle 9 alle 12. Il materiale richiesto verrà consegnato e ritirato da personale autorizzato, nel rispetto dei protocolli sanitari, a tutela dell'utente e dell'operatore, seguendo anche le misure di contenimento dei rischi epidemiologici del materiale librario (quarantena di 10 giorni per i libri dopo la restituzione). Si possono richiedere fino ad un massimo di due libri per 30 giorni, con possibilità di proroga su richiesta. Per restituire i libri, sarà sufficiente contattare la Biblioteca e concordare la restituzione con le stesse modalità della prenotazione. Il servizio è gratuito, dedicato ai cittadini candelesi ed è reso possibile grazie all'impegno del personale dell’Ente, delle volontarie servizio Civile e dell’Amministrazione.

Gabriella Di Lanzo, assessore alla Biblioteca conclude così: “Appena possibile, si cercherà di integrare nuovamente anche i volontari, magari proprio grazie a questi piccoli progetti. Ma al momento la priorità va alla salute: speriamo che il 2021 possa aiutarci a far ripartire la Biblioteca in tutto e per tutto”.