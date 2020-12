Paura per un uomo, intossicato dal gas di un gruppo elettrogeno

Attimi di puro terrore per un uomo di Varallo che, nella tarda serata di martedì 1° dicembre, è stato sottoposto ad un trattamento di ossigeno terapia iperbarica nella struttura Habilita Casa di Cura I Cedri di Fara Novarese. L'uomo, infatti, è rimasto vittima da intossicazione accidentale da monossido di carbonio.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è stato esposto ai gas di scarico di un gruppo elettrogeno a benzina in funzione all’interno di un piccolo locale ed il cui tubo di scarico, orientato verso l’esterno del locale stesso, si sarebbe accidentalmente spostato, sprigionando così le esalazioni verso l’interno provocandogli astenia, vertigini e dolore toracico.

Allertati i soccorsi, il vercellese è stato trasferito in codice giallo al DEA dell'Ospedale di Ponderano dove è giunto intorno alle 19 e dove, dopo la diagnosi di intossicazione accidentale da CO, è stato portato al Centro Iperbarico. Il trattamento ha avuto inizio in tarda serata e si è concluso a mezzanotte senza complicanze e con beneficio clinico. Il paziente è stato trasportato nuovamente a Biella per continuare le cure del caso.