La famiglia non accetta il ragazzo della figlia. Rissa a Chiavazza: otto denunce e tre feriti

Otto denunciati per rissa aggravata e tre persone all'ospedale è il bilancio di una lite degenerata in una domenica sera di lockdown, a Chiavazza, rione di Biella. I motivi sarebbero riconducibili al movente sentimentale. Sono le 19,30 del 29 novembre quando in via Della Vittoria, i residenti iniziano a sentire un gran vociare e urla. Ad affrontarsi i vari personaggi delle due famiglie che dalle parole sono passati ai fatti.

Almeno tre le pattuglie della Squadra volante della Polizia intervengono per capire e calmare i litigiosi. Tutti appartenenti a due fazioni, a due famiglie, genitori, giovani, parenti, fidanzati, senza distinzione di sesso. Comunque, una rissa dai contorni completamente opposti al putiferio accaduto a settembre al Villaggio Lamarmora. Da qualche testimonianza emersa, una prima ipotesi porterebbe a una lite degenerata per motivi sentimentali: la famiglia della ragazza non avrebbe gradito la frequentazione della figlia con un giovane, molto più grande di età.

Nella baraonda non spuntano armi o oggetti contundenti ma solo pugni, calci e testate. Coinvolti cinque uomini e tre ragazze, tutti di età compresa tra i 19 e 53 anni, tutti residenti in città. Tre di loro sono costretti a recarsi al pronto soccorso per ferite varie alle mani, ginocchia e volto. Dimessi, ne avranno per qualche giorno.

Una volta riportata la calma, gli agenti delle volanti identificano e denunciano per rissa aggravata tutte le otto persone partecipanti. Ora dovranno rispondere dell'ipotesi di accusa per rissa aggravata.