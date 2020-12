Inseguimento a Biella di due "fratelli terribili": in poche ore si beccano denunce, sanzioni e sequestri

Nel giro di poche ore sono riusciti a collezionare sanzioni, ritiro di patente, sequestro di auto e moto oltre alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I protagonisti sono due fratelli, uno di 41 e l'altro di 29 anni, entrambi di Biella.

Tutto è iniziato nella giornata di venerdì 20 novembre, quando una pattuglia della Squadra volante incrocia due uomini a bordo di una Mercedes, in via Bengasi. Fermati e identificati, è emerso ai poliziotti che il guidatore è senza patente, in quanto revocata in precedenza. All'uomo scatta la sanzione e il sequestro della macchina, a lui intestata. Nello stesso controllo gli agenti notano la presenza di bastoni in possesso del fratello. Per quest'ultimo scatta la denuncia per possesso di oggetti atti ad offendere.

Il giorno successivo, un'altra pattuglia della Squadra volante della Polizia ha notato un motorino con due persone a bordo. Alla vista dell'auto hanno tentato di seminarla costringendola a richiedere l'ausilio di una seconda macchina. Il motorino ha provato a seminare i poliziotti con manovre pericolose, in contromano e zigzagando per le vie cittadine. Alla fine i due fuggitivi sono stati bloccati. E si è trattato ancora dei soliti fratelli di 29 e 41 anni.

A condurre il motociclo è stato lo stesso uomo con il documento revocato. Per questo è scattata la doppia denuncia per guida senza patente e avendo tentato la fuga, per resistenza a pubblico ufficiale. Il fratello se l'è "cavata" con la sola resistenza. Anche in questa occasione è stato inevitabile il sequestro anche della moto.