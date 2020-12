Biella - Tamponamento in via Pollone: ferite le due automobiliste

Un tamponamento è avvenuto alle 13,30 di oggi 3 dicembre in via Pollone a Biella. Coinvolte nell'incidente due auto, una Volkswagen News Beatles con al volante una giovane di 25 anni e una Fiat Panda condotta da una donna di 46 anni.

Dai primi accertamenti la New Beatles si stava apprestando a svoltare all'interno del piazzale della Pettinatura quando per cause non precisate, è stata tamponata dalla Panda.

Il colpo è stato forte tanto che le due donne hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari delle due ambulanze intervenute per le lievi ferite riportate.

Per i rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale mentre i poliziotti della volante hanno aiutato per la viabilità.