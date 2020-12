Ampolle effetto "Filler” per una pelle nuova

Passati i trent'anni il nostro sul nostro volto iniziano a comparire le prime leggere rughe, inizialmente “d' espressione”, generate cioè dalla mimica facciale che, se non trattate con i giusti prodotti, con il passare degli anni diventano sempre più profonde e durature.

La produzione di collagene ed elastina, le due proteine che costituiscono le fondamenta della pelle. inizia a diminuire, l' epidermide (lo strato superficiale della cute) e il film idro-lipidico che protegge la pelle iniziano ad assottigliarsi, rendendo la cute secca, disidratata e suscettibile all'attacco di agenti esterni. Tutto ciò, unito al graduale decrescimento dei livelli di acido ialuronico, molecola che garantisce il mantenimento dell'idratazione cutanea, dà vita a pieghe e solchi sulla superficie del viso: le rughe.

Come combattere le rughe

Oltre a sane abitudini alimentari, giuste ore di sonno, evitare fumo e stress, creme, sieri e specifici trattamenti d'urto corrono in nostro soccorso contro il cedimento della struttura cutanea.

L'ampia gamma di prodotti e creme viso antirughe e antietà disponibili in diverse formule e textures, permette di agire sui diversi segni dell'età di ogni donna. I prodotti concentrati con Acido Ialuronico sono ideali per ripristinare progressivamente i volumi del viso e riempire le rughe.

Cercate trattamenti cosmetici con acido ialuronico? Revitalift filler ampolle rimpolpanti formulate con acido ialuronico puro e Vitamina B5, donano alla pelle del viso elasticità e tonicità,

Il trattamento ha la durata di 7 giorni è consigliato in modo particolare al cambio di stagione, quando si ha un carico di lavoro intenso, per i grandi eventi, in caso di viaggi e nei periodi di stanchezza per rimpolpare la pelle del viso donandole idratazione e morbidezza. Possono esser utilizzate già dopo i 40 anni, quando i segni del tempo iniziano a farsi più marcati. Il trattamento poi, a seconda dell’età e del tipo di pelle, può essere ripetuto ogni 30/60 giorni al massimo, per beneficiare spesso delle sue proprietà.

Facili da usare, si applicano su viso e collo in comodo formato monodose che preserva gli attivi concentrati. senza profumo e senza alcool, sono adatte a qualsiasi tipo di pelle.

L’efficacia delle fiale con acido ialuronico è comprovata: già dopo la prima ampolla la pelle appare intensamente idratata. Dopo una settimana di trattamento, la pelle appare ringiovanita e rimpolpata e l’idratazione migliorata in diverse zone del viso:

● Il 10% in più nella zona delle sopracciglia*

● Il 7,8% nello zigomo alto*

● Il 12,6% nello zigomo*

● Il 7,4% nell’area della mascella*

● Il 16,3 % nell’area delle rughe d’espressione*

● Il 15,3% nei contorni del viso*.

*visualizzazione del miglioramento dell’idratazione dopo 7 giorni, test strumentale su 26 soggetti

L'acido ialuronico è una sostanza naturalmente presente nella nostra pelle, fondamentale per la giusta idratazione. Tuttavia, la sua quantità diminuisce con l'età e, di conseguenza, la pelle perde la sua capacità di mantenere alti livelli di idratazione ecco perché la skincare quotidiana deve comprendere crema, siero e maschera arricchite di acido ialuronico oltre al trattamento intensivo, consigliabile per aumentare l'idratazione e la compattezza della pelle.