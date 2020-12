A Natale la SPA NUXE del Santo Stefano SPA Relais festeggia insieme a Te!

Un regalo Originale per questo Natale, un regalo Benessere per le Persone che Ami, un weekend in Famiglia al Relais, per non perdere l'occasione di stare insieme, in un modo ancora più intenso!

Il Santo Stefano SPA Relais Nuxe SPA ti offre differenti proposte, con i suoi pacchetti Benessere da acquistare on line e la consegna direttamente a casa tua.

Scopri tutte le offerte, comprese le proposte di trattamenti di manicure e pedicure, sul sito www.relaissantostefano.com .

“Abbiamo sentito la necessità – dice Tomaz Kocjan della Nuxe Spa - di rimanere collegati con i nostri clienti che, con la Spa parzialmente chiusa per il lockdown, non possono venire subito a trovarci e quindi, per essere utili a loro e a tutti quelli che cercano un momento di benessere in questo particolare periodo, abbiamo ideato delle formule benessere che consegniamo a casa”.

Con una spesa da 25 a 80 euro potrai acquistare confezioni regalo con i meravigliosi prodotti cosmetici naturali NUXE: la soluzione ideale per un piccolo ed elegante pensiero.

Con un prezzo compreso tra i 50 e i 120 euro ci sono le confezione dedicate alle linee cosmetiche Bio Nuxe, anti-age Resultime combinate con trattamenti viso, mani o piedi. Tutte collegate ai trattamenti che si trovano alla NUXE SPA.

Per indimenticabili momenti di benessere di coppia, il Santo Stefano SPA Relais con i suoi Voucher Benessere: una o più notti, con trattamenti e/o massaggi e le prelibatezze del suo Ristorante, una suite con SPA privata, cena e massaggio in camera dopo cena. Super regali, partendo da 300 fino a 500 euro, che potrai scartare nel 2021, alla riapertura della Spa.

Con la possibilità di creare anche pacchetti personalizzati, il Santo Stefano SPA Relais e NUXE SPA consegna gratuitamente tramite corriere in tutta la provincia di Biella con una spesa di minima di 250 euro. Fuori provincia maggiorazione di 15 euro.

La NUXE SPA si trova al Santo Stefano SPA Relais a Sandigliano, in Via Garibaldi 5 (tel. 015691470).

Per prenotare il tuo regalo:

WhatsApp: 3496380092

Mail: spanuxe@relaissantostefano.com

Facebook: Nuxe Spa Sandigliano

Instagram: nuxespa.sandigliano