Zubiena, lavori di asfaltatura da 60mila euro

Serie di interventi a Zubiena. Il sindaco Davide Basso ha annunciato sui social lavori di asfaltatura sul territorio per 60mila euro. “Metà dei fondi propri, l'altra grazie alla regione Piemonte – spiega il primo cittadino – Le strade interessate sono Parogno, Castellone, Vermogno e Costa-Perini-Ferreri. Appena possibile si terminerà il lavoro con il ripristino di parti di acciotolati in zona Belvedere e Parogno. Vi è ancora molto da mantenere in un territorio così vasto ma quanto svolto è già una buona boccata d'ossigeno alla manutenzione stradale”.