Grazie Franco, a Cossato arriva l'iniziativa per ricordare il professor Aquili

Grazie Franco. Questo il nome dell'iniziativa realizzata a Cossato nel ricordo del professor Franco Aquili, stimato insegnante di francese e preside, scomparso la scorsa primavera a 73 anni, lasciando dietro di sé un grande vuoto in paese.

Aquili, infatti, era molto conosciuto a Cossato per la sua professionalità, l'attivismo nel volontariato e la devozione alla Madonna di Lourdes. Per questo la moglie Maria Grazia ha voluto dare il via ad un lodevole progetto volto a sostenere le associazioni del territorio che operano a favore dei più bisognosi. Quest'anno sono state individuate le Associazioni del Volontariato Vincenziano e il Fondo Maria Bianco alle quali sarà devoluta una somma in denaro.

La consegna avverrà nella chiesa dell'Assunta di Cossato al termine della Santa Messa di martedì 8 dicembre, in cui si ricorda il tesseramento dell'Azione Cattolica e il suffragio del professor Aquili. Una testimonianza concreta di carità e di attenzione agli ultimi che ha sempre caratterizzato la vita del dirigente scolastico.