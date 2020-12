Biella è Città Alpina 2021, dopo l'Unesco un nuovo titolo. Corradino e Greggio: “Occasione di rilancio”

“Biella Città Alpina del 2021? Una bella sorpresa che può dare vita a importanti ricadute su tutto il territorio: si può, ad esempio, rendere il Biellese una destinazione gradita per le persone creando così anche nuove opportunità di residenzialità. Abbiamo molti punti di forza: penso solo ai nostri valori, alla bellezza e alla salubrità del nostro ambiente”. A ribadirlo con forza l'assessore al Turismo Barbara Greggio, all'indomani del prestigioso riconoscimento che permette alla città di Biella di entrare nella rete europea delle Città Alpine, insieme a realtà importanti come Bressanone, Bolzano, Trento e Belluno.

L'annuncio ufficiale è arrivato ieri pomeriggio nel corso di un collegamento virtuale con il circuito, a cui hanno preso parte anche il primo cittadino Claudio Corradino, il presidente del CAI Biella Eugenio Zamperone e l'assessore Greggio. Quest'ultima, nel presentare il dossier di candidatura, ha posto l'attenzione su storia e potenzialità della nostra Provincia: dal geosito del Monte Mucrone passando ai grandi che hanno fatto la storia del CAI (su tutti il fondatore Quintino Sella), fino alle tradizioni alpinistiche, al fotografo innovatore Vittorio Sella e al legame profondo tra Biella e le montagne e i corsi d'acqua da cui, nel corso dei secoli, ha potuto svilupparsi la nostra economia laniera. Senza dimenticare il Santuario di Oropa (patrimonio Unesco dal 2003) e due importanti percorsi escursionistici come la Grande Traversata delle Alpi e la Grande Traversata del Biellese.

Ora, ottenuto il titolo, sono in programma alcuni importanti eventi, già a partire dal prossimo anno, sempre se la situazione Covid lo permetterà, come l’assemblea della Convenzione delle Alpi, la manifestazione Saperi e Sapori delle Alpi Biellesi, “Two B” Festival internazionale della Fotografia e il Festival della Sostenibilità. “Convegni – spiega Greggio - dove si affronteranno tematiche di stretta attualità come il cambiamento climatico, il futuro della montagna, la sostenibilità economica e ambientale e il rapporto tra tecnologia e montagna”.

Nel collegamento web è intervenuto anche il sindaco Corradino portando i propri saluti con un messaggio: “L’acqua è sinonimo di purezza, benessere ed energia. Ed è apprezzata dai biellesi, così come lo è la montagna: c’è un legame speciale tra i biellesi e i loro monti, che meriterebbero di essere conosciuto da una vasta platea. Crediamo fermamente che oltre all’acqua, i nostri monti possano, nel rispetto della natura, regalarci grandi attenzioni e opportunità: da anni il territorio punta ad azioni mirate in termini di outdoor, passeggiate e sport, alpinismo e turismo religioso”.

“Siamo terra di luoghi sacri, a partire dal Santuario di Oropa, che svetta tra le nostre montagne e che il prossimo anno celebrerà la Quinta Incoronazione secolare della sua Madonna – sottolinea il primo cittadino - La città, nel corso del 2019, è fresca anche di titolo di Città Creativa Unesco: crediamo che la cooperazione, il confronto e gli obiettivi inseriti nell’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile possano essere punti di riferimento per lo sviluppo del nostro territorio. Ed è in questo contesto che Biella vuole arricchire la sua rete: legarsi alle altre città alpine ufficialmente riconosciute può essere una grande occasione di rilancio”.