Attese nevicate su tutta la regione anche a bassa quota: è allerta gialla anche nel Biellese

Nevicate in arrivo, anche a bassa quota, e temperature rigide in tutta la regione.

A comunicarlo l'Arpa Piemonte sul proprio sito: “Una profonda area depressionaria in discesa dalle Isole Britanniche porterà un peggioramento del tempo ed un calo delle temperature sul Piemonte a partire dalla serata odierna e per la giornata di domani. Domani mattina sono attese nevicate diffuse su tutto il territorio regionale, generalmente di debole intensità ma con valori moderati o forti sul settore orientale, in particolare sull’Astigiano, sull’Alessandrino e sui rilievi delle Alpi Pennine e Lepontine. Neve bagnata o pioggia mista neve potrà interessare le pianure del Biellese, dell’alto Vercellese e del Verbano. Dalle ore centrali è attesa una lieve risalita della quota delle nevicate fino a 300-500 m sul settore a nord del Po e più repentina e brusca sulle zone appenniniche e le pianure alessandrine a causa dell’afflusso di aria più calda da sud. Dalla serata è prevista una graduale attenuazione delle precipitazioni con fenomeni più sparsi ed intermittenti sul settore occidentale”.

Come si legge nella nota dell'Arpa, i fenomeni previsti determinano allerta gialla per neve sulle zone di pianura, zone appeniniche e Verbano. Saranno possibili disagi alla viabilità ed interruzioni delle forniture dei servizi.