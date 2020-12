A Viverone test rapidi antigienici per Covid-19

In arrivo test rapidi antigienici per il Covid-19 a Viverone. A darne notizia il Comune sui propri canali social: “La Farmacia Ruffino di Viverone, grazie al supporto dell’amministrazione comunale e della Protezione Civile Città di Biella, a partire da sabato 5 dicembre offre la possibilità di effettuare test rapidi antigienici per Covid-19. I tamponi saranno eseguiti da personale sanitario, in un’area dedicata all’esterno della Farmacia”.