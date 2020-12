A Miagliano l'acqua del torrente Cervo torna nella Roggia a due mesi dall'alluvione

“Nei giorni scorsi l'acqua del torrente Cervo ha potuto essere reimmessa nella nostra Roggia in quanto sono terminati i lavori di sgombero dalle tonnellate di sabbia portate nel canale dalla disastrosa alluvione in Valle Cervo del 2-3 ottobre scorsi”. Lo annuncia sui social il consigliere comunale di Miagliano Davide Varesano.

“Come sempre l'acqua è cristallina e pulita ma il fondale presenta ancora un leggero strato di sabbia che nasconde l'acciotolato – sottolinea - Nulla di grave, con il tempo tornerà pulito. La sabbia estratta è stata depositata lungo la scarpata che scende al torrente creando una nuova visuale della zona circostante, già modificata dalla piena che ha travolto gli alberi che crescevano lungo il greto del torrente. Ora la centrale idroelettrica potrà finalmente riprendere l'attività dopo quasi 2 mesi di fermo forzato. Per quanto concerne l'arredo della passeggiata lungo la Roggia, questo è presente nella prima parte del percorso dal ponticello pedonale di Via Poma alla prima paratia del canale. Oltre non è più presente in quanto divelto dall'ondata di piena”.

Varesano conclude spiegando che “l'Associazione Culturale Amici della Lana chiede un contributo, piccolo o grande che sia, per darci una mano a riportare questo angolo di paese com'era fino a poco tempo fa, un luogo magico e carico di emozioni. Una passeggiata immersi nel bosco che è un'esperienza fra l'opera di Madre Natura e l'opera dell'uomo! Per questo motivo abbiamo realizzato la campagna fondi "La Forza dell'Acqua" per contribuire al ripristino della passeggiata”.