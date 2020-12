Biella-Pd: "I 509 mila euro stanziati dalla Giunta alle famiglie sono trasferimenti del Governo"

In merito alle recenti dichiarazioni a mezzo stampa del Sindaco, vogliamo sottolineare come la Giunta Corradino stia facendo propaganda sulla pelle dei cittadini biellesi intestandosi meriti che non ha nel reperire nuovi fondi per aiutare le famiglie e le imprese della città. Infatti il Sindaco nel comunicare di aver assegnato 509 mila euro per le famiglie biellesi, omette di chiarire che si tratta di risorse che non arrivano dal Comune, bensì da trasferimenti diretti del Governo, che per la pandemia ha stanziato a favore del Comune di Biella più di 2 milioni euro.

Pur apprezzando la scelta di fare interventi a favore dei cittadini, rimaniamo dell’avviso che uno sforzo maggiore potesse essere fatto e soprattutto prima, motivo per cui ci siamo astenuti in Consiglio Comunale Sono mesi che il Sindaco parla di 200.000 euro, il fondo stanziato per interventi a favore delle imprese, che provengono dalla rinegoziazione dei mutui del MEF, sempre grazie ad una Legge dello Stato che permette di farlo, peraltro non ancora spesi (tranne che per le spese natalizie) come invece è successo in altre città.

Come gruppo consiliare abbiamo proposto una mozione partendo dai bisogni primari di esercenti e cittadini per stimolare l'amministrazione a dare un contributo adeguato: pari ad 1/3 della tariffa dei rifiuti per i commercianti e artigiani costretti alla chiusura e 200 euro a famiglia con ISEE al di sotto dei 20 mila euro, la proposta, però, è stata bocciata (voto favorevole di PD e 5 stelle). Le risorse per questo maggior contributo potevano venire da una ricerca accurata nei capitoli del bilancio da cui si sarebbe potuto risparmiare. Ad oggi non sappiamo né quando, né come questi ristori verranno distribuiti e soprattutto l'entità del contributo pro capite, che a conti fatti sarà di pochi spiccioli.

A dichiararlo il gruppo consiliare del Partito Democratico Valeria Varnero, Marta Bruschi, Mohamed Es Saket, Manuela Mazza e Paolo Rizzo.