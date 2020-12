Il Covid frena la richiesta di nuovi mutui per l'acquisto casa

Il periodo cui stiamo attraversando, è un periodo di crisi profonda, ricca di incertezze e con declino fortemente legati alle richieste di finanziamenti per differenti immobili. Ad oggi i depositi hanno riscontrato una quota pari a 1700 miliardi e differentemente le spese sono calate del 8%. Secondo le statistica si è affermato che il mercato dei mutui prima casa ha resistito a questa crisi , ma ha dovuto anche rimbalzare nel periodo della tregua estiva in cui ha dovuto porre un freno a mano quando l'Italia ho visto colorarsi di rosso e arancione le popolazioni, e non solo ma anche con le misure restrittive che hanno minacciato apertamente la fiducia della famiglia.



L'associazione delle banche e i dati statistici



Secondo l'associazione delle banche e secondo i dati, i depositi di manovra finanziaria sono pressoché aumentati in un solo mese. Nel mese di ottobre sono saliti da 9,5 a 1714 miliardi per un valore estremamente grande su base annuale in cui depositi sono aumentati di 149 miliardi di euro. Questo grande risparmio accumulato è positivo per ogni banca e soprattutto tra famiglie e imprese, e a questo va aggiunto che devono essere create delle condizioni favorevoli per garantire investimenti per un esplicito miglioramento della crescita economica.

Per quanto concerne le spese invece si sta verificando una problematica imminente in cui sono scese del 8,1% rispetto a questo stesso mese del 2019. Queste indicazioni fanno sì che le associazioni possano prevedere un contraccolpo per quanto concerne il PIL del 4% sull'intero trimestre annuale. Anche in termini di finanziamenti per la casa, secondo l'ultimo aggiornamento si sta verificando un collasso e nel primo semestre annuale nonostante ci fosse stato il lockdown il suo valore era salito del 10%, 2,2 miliardi in più. Di conseguenza alle banche sono riuscite a chiudere ogni tipo di operazione e a rimettersi in carreggiata cercando di sfruttare i tassi verso il basso che hanno decisamente aumentato la famiglia a richiedere nuovi finanziamenti.



Il problema ad oggi più critico



Ad oggi invece la situazione è abbastanza critica in cui il virus ti stai espandendo sempre di più, e molte sono le famiglie che hanno paura di porre il naso fuori casa e affrontare il sistema gravoso, vale a dire che il virus sta mettendo in croce le banche che si trovano veramente in mezzo ad un problema finanziario quanto prima da risolvere. Queste incertezze sono dovute dalla forte ondata di contagi e sta pressoché riflettendo sul comportamento di ciascun soggetto che si trova a adottare un comportamento di tipo prudente e magari anche a posticipare momenti importanti e scelte di investimento decise tempo a dietro sia per quanto concerne la casa che sugli impegni dovute a spese molto più onerosi. Questa è l situazione ad oggi, come riporta https://www.migliori-mutui.it, dove le banche stanno risentendo molto di ciascun tipo di finanziamento, su mutui e surroghe che sono in caso del 7% a differenza dello stesso mese e anno 2019. Si sta andando incontro a una crisi che fa sta facendo aumentare i timori sia delle banche che delle famiglie stesse a causa di questi dati covid 19.