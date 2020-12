Vigliano, prestito "a porte chiuse" alla biblioteca comunale

Buone notizie per gli amanti dei libri. La biblioteca comunale "Aldo Sola" di Vigliano Biellese aderisce all'iniziativa Prestito a porte chiuse_BiblioBi, proposto e organizzato dalla Biblioteca Civica di Biella, capofila del Polo Bibliotecario Biellese.

“Il libro è un "bene essenziale" e continuare nell'azione di promozione della lettura, anche durante la pandemia, è fondamentale – spiegano dal Comune - per questo motivo, non potendo aprire al pubblico per i vincoli imposti dalle vigenti norme, viene proposto il prestito "a porte chiuse", che avviene all’esterno e senza contatto fisico fra le persone. I libri restituiti verranno poi posti in quarantena, così come previsto dalle circolari ministeriali e come è ormai prassi consolidata dall'inizio dell'emergenza sanitaria”.

Gli utenti possono prenotare i libri attraverso tre canali: Spazio utente nel portale e tramite l’App BiblioBi (effettuando una ricerca a catalogo e avendo individuato il volume desiderato è sufficiente cliccare su Richiedi avendo in precedenza effettuato il login); scrivendo a biblioteca@vigliano.info o Telefonando al numero 015 811887 solo al pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.

Il servizio di distribuzione è possibile dal martedì al venerdì in orario 15- 17: gli utenti potranno ritirare i libri concordati presso la porta d’ingresso e dalla finestra sulla rampa.