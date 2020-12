Rifiuti e ingombranti abbandonati nei sentieri

I confini della maleducazione non conosce confini. Nei giorni scorsi, sono stati gettati rifiuti e materiali ingombranti nei sentieri tra Strona e Mezzana. A segnalare il fatto un cittadino di Strona: “Un ringraziamento al sindaco di Strona Davide Cappio che pur in questo tempo di Covid si è subito attivato, a seguito di una segnalazione, nel far sgomberare i rifiuti ingombranti gettati dai soliti incivili nel sentiero che collega Strona a Mezzana Mortigliengo. Un ringraziamento anche al cantoniere Walter ed al suo aiutante per la sudata che hanno dovuto fare per lo sgombero disagevole”.