Lupi, due i branchi nella nostro provincia ma nessuna certezza per l'attacco di Camburzano e Sordevolo

Diversi casi di animali sbranati sono stati segnalati negli ultimi periodi nel Biellese. Ma alla fine però non c'è una reale prova che stabilisca con certezza l'attacco di lupi. Non verificato il cinghiale sbranato sotto il Rifugio Rivetti mentre a Camburzano si tratta di un solo esemplare di pecora, scappata dal recinto di un allevamento amatoriale, supportato da fotografie leggermente sfocate nelle quali sembrava esserci un lupo all'attacco. Purtroppo però la carcassa del mammifero bovide non è stata trovata dai Carabinieri forestali quindi è impossibile stabilire esattamente la presenza del lupo.

Nei giorni scorsi, invece, tra Pollone e Sordevolo, tre pecore sono state attaccate e sbranate. Anche in questo caso i militari, avvertiti solo dopo circa 48 ore, nel sopralluogo hanno solo evidenziato peli, non sufficienti per un tampone per l'analisi genetica. Le caratteristiche dell'aggressione, rilevate sul terreno, appaiono quelle del lupo ma senza la prova scientifica sono solo parole. Il fatto, infatti, è accaduto nel fine settimana ma solo lunedì in giornata è stato dato l'allarme dagli allevatori. Fondamentale è la tempestività della notizia sempre, a maggior ragione in questo caso, quando i predatori sono tornati e hanno portato a termine il loro lavoro, prima dell'arrivo dei Carabinieri forestali.

"Puntualizziamo una certezza -afferma Enrico Miglietta, responsabile settore Fauna Selvatica del Servizio Veterinario dell'Asl Biella e referente regionale per i danni da lupo- non è mai stato segnalato in letteratura un attacco all'uomo nelle nostre latitudini. Per arrivare a questo dobbiamo spingersi a coordinate geografiche estreme. Questo vale anche in Abruzzo e nella Maiella dove i lupi vivono da moltissimi anni. Per assurdo sono quasi più pericolosi i cani maremmani e da guardiania".

Tenendo ben presente questa affermazione, nel Biellese i lupi esisterebbero. "Dalle ultime notizie -continua Miglietta- dovrebbero esserci due branchi stabili oltre qualche animale isolato in transito, tipo la giovane lupa investita quest'estate a Salussola. Era un bellissimo esemplare e non aveva ancora partorito".

"Nel biellese come in altre zone, normalmente, quando arrivano i lupi si ha un picco di attacchi dovuti agli allevatori non attrezzati a difendersi -prosegue il medico veterinario dell'Asl Biella-. Nel cuneese dove il lupo è arrivato ben prima del Biellese, abbiamo constatato che dopo un primo picco tendono a diminuire, non azzerandosi perchè la tipologia dell'allevamento della pecora è vagante. Proprio per questo motivo diventano prede semplici da cui ne deriva l'impossibilità dell'azzeramento. Una volta che il lupo conosce meglio il territorio tende però a scartare questo tipo di prede".

Quindi, nessuna paura del lupo e stop con l'estremizzare la sua presenza. "Le testimonianze dirette -conclude Enrico Miglietta, referente regionale per i danni da lupo- sono da prendere con le pinze, in assenza della controprova dell'analisi genetica. Senza elementi probatori è difficile attribuire al lupo un'eventuale predazione".