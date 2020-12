Altro lutto per Su Nuraghe, si piange Bruno Corrias

Nel pomeriggio del 27 novembre è mancato all’affetto dei suoi cari Bruno Corrias di 77 anni. Nato a Gonnesa in provincia di Cagliari. Secondo di sette fratelli, dopo l’adolescenza trascorsa a Carbonia, si trasferisce con la famiglia per ricongiungersi con tre suoi fratelli arrivati qualche tempo prima a Biella. Erano gli anni dalla grande migrazione con le miniere sarde che chiudevano e il resto del mondo che chiedeva manodopera.

Da subito sarto a Biella e, successivamente, a Monaco di Baviera. Poi, nel 1967, il rientro definitivo nella “Città della lana”, dopo essere andato a Teulada (Cagliari) per sposare la fidanzata e portarla in Piemonte nella speranza di una vita migliore per sé e per i figli, che di lì a poco sarebbero nati. Con la Sardegna nel cuore, assieme ai fratelli lavora presso la nuova filatura “Costa Smeralda” di Pavignano. Poi, dopo la chiusura della fabbrica che portava un nome che ricordava la sua terra, rientra a lavorare fino alla pensione nella filatura Filver di Biella.

Da sempre Socio di Su Nuraghe e grande tifoso del Cagliari, se l’è portato via il male dei nostri tempi che non perdona, lasciando nel dolore la moglie Lucia Deias; i figli Gianluca e Andrea; i fratelli Luciano e Paolo; la sorella Andreina con le rispettive famiglie; i cognati e le cognate; nipoti, cugini e parenti tutti.

I funerali avranno luogo a Pralungo, giovedì 3 dicembre, alle 15, partendo dalla Chiesa parrocchiale. Dopo la santa Messa, il caro Bruno proseguirà per il Tempio crematorio di Valenza. Il Santo Rosario sarà recitato a Pralungo nella Chiesa parrocchiale, mercoledì 2 dicembre, alle 18:30.