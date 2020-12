“Solidarietà per Bitti”. Biella, raccolta fondi in aiuto della Sardegna

L’alluvione che ha coinvolto la Sardegna, segnando morte e devastazione a Bitti, è il tema della poesia di Nicola Loi di Ortueri (Nuoro), appositamente composta per il Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, per imparare a leggere e scrivere in lingua materna contemporanea.

Ai versi che descrivono sofferenza e rovina, seguono solidarietà attraverso “Bonu-faeddu”, buone parole e sollecitazione a rialzarsi perché i Sardi sono “Zente chi est istada cumbatente, / Chi no at timidu su trintzeramentu”, Gente che è stata combattente, / Che non ha temuto le trincee.

Quattro volte più forte dell’uragano “Cleopatra”, che in passato aveva già flagellato l’Isola e il centro barbaricino, la notizia è subito rimbalzata nelle cronache di qua del mare, mettendo allarme e preoccupazione nel cuore dei Sardi dell’Altrove.

Impossibilitati a muoversi e a portare di persona soccorso e conforto, dai social attivati dal Circolo Su Nuraghe di Biella, la proposta di attivare una raccolta di aiuti. Prontamente accolta, è possibile fare versamenti tramite C/CP, bollettino postale numero 12892113 intestato a Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe, Biella.

È anche possibile fare versamenti tramite bonifico bancario, sempre intestato al Circolo Su Nuraghe: IBAN: IT88V0609022303000015749550 - BIC/Swift: CRBIIT2B013 presso Biverbanca, Agenzia n.3 di Via Dante, Biella, specificando nella causale “SOLIDARIETÀ PER BITTI”.

Per info e versamenti in contanti è possibile contattare Anna Axana, tel.3471257464 - Ennio Pilloni, tel:.3487497100. È possibile Consegnare direttamente a Roberto Cestarioli, portineria fabbrica Buratti, via Verdi, 6, Biella, possibilmente ore: 07:30-08:00 e 13:30-14:00.

In accordo con il Comune di Bitti, verrà individuata la destinazione delle risorse di cui verrà dato pubblico resoconto .Grazie a nome della gente di Sardegna nuovamente martoriata e offesa.

Rios de ludu

Arcu 'e chelu in sa terra mia,

Custa 'orta as betadu su nieddu.

No paret beru in-d-un'ora ebbia,

A terra nd'est faladu unu casteddu.

Nde l'as betadu lestru che unu lampu,

Poninde a Biti sas palas in terra.

De Niagara pariat s'istrampu,

In sas carrelas passada est sa gherra.

Arvures, rocas, terra fat'a ludu,

Che-a Pompei che l'at sepultada.

In domos at lassadu muru nudu,

Cando s'ira 'e su chelu nd'est falada.



Pobera tota sa comunidade,

Chi s'agatat sa 'idda murigada.

Est de inferru sa realidade,

No podiat esser’ peus frastimada.

Sas undas malas chi dae su monte,

Nde sunt faladas lestras che su bentu.

Carrazat domos e nd' 'etat su ponte,

No lassat in piata monumentu.

Dae chelu est arrivadu che castigu,

Ma no cumprendo e pro cale culpa.

Est abberu unu tempus inimigu,

Ue colat nos segat ossu e pulpa.

Oe totacanta sa terra isolana,

Azudu devet ponner’ e corazu.

Custa est de natura sa bardana,

Nois a Biti istamus a costazu.

Zente chi est istada cumbatente,

Chi no at timidu su trintzeramentu.

“Fortza paris!” bos naro sarda zente,

Prima chi siat tardu su mamentu.

Unu bonu-faeddu in custas oras,

No lu sanat, ma lenit su dolore.

In custas oras feas traitoras,

Est a mustrare su nostru valore.

Bogamus fora cudda sardidade,

Chi est s'imprenta de sa terra mia.

Bogamus dae sinu s'amistade,

Cudda sana e vera balentìa.

Fortza Biti! No bos lassamus solos,

Ca cosa mala est sa soledade.

Oe sezis cun malos-oriolos,

Bos damus sinnu 'e bona-volontade.

Oe chi sezis in dolu profundu,

Ma dae totus est dannu cumpresu.

Totus sos Sardos giughides a tundu,

Manc'unu inoghe abbarrat a tesu.

Nicola Loi, su 30 de sant’Andria 2020

Fiumi di fango

Arcobaleno nella terra mia,

Questa volta ha gettato il nero.

Non sembra vero in una ora solo,

A terra è caduto un castello.

L’ha abbattuto veloce come un lampo,

Ponendo Bitti con le spalle a terra.

Del Niagara sembrava la cascata,

Nelle strade passata è la guerra.

Alberi, pietre, terra fatta a fango,

Come Pompei l’ha seppellita.

Nelle case ha lasciato muri nudi,

Quando l’ira del cielo è discesa.

Povera tutta la comunità,

Che si ritrova la città rimestata.

È di inferno la realtà,

Non poteva essere peggio bestemmiata.

Le male onde che dal monte,

Sono discese veloci come il vento.

Trascina case e abbatte il ponte,

Non lascia sulla piazza monumento.

Dal cielo è arrivato il castigo,

Ma non capisco per quale colpa.

È davvero un tempo nemico,

Dove passa ci taglia ossa e polpa.

Oggi tutta la terra isolana,

Aiuto deve metterci e coraggio.

Questa è della natura la bardana,

Noi a Bitti stiamo a fianco.

Gente che è stata combattente,

Che non ha temuto le trincee.

“Fortza paris!”, vi dico sarda gente,

Prima che sia passato il momento.

Una buona parola in queste ore,

Non lo guarisce, ma lenisce il dolore.

In queste ore brutte traditrici,

E' da mostrare il nostro valore.

Tiriamo fuori quella sardità,

Che è l’impronta della terra mia.

Facciamo uscire dal seno l’amicizia,

Quella sana e vera valentìa.

Forza Bitti! Non vi lasciamo soli,

Ché cosa brutta è la solitudine.

Oggi siete con cattive preoccupazioni,

Vi diamo segno di buona volontà.

Oggi che siete in dolore profondo,

Ma da tutti è danno compreso.

Tutti i sardi avete attorno,

Neppure uno qui rimane lontano.

Nicola Loi, 30 novembre 2020