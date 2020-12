Nuova Assauto e mobilità elettrica si incontrano per un territorio più sostenibile FOTO - VIDEO

Il termine sostenibilità trova sempre più spazio nella nostra vita quotidiana. Negli ultimi anni si è assistito a un confronto attorno alla necessità che le aziende operino per garantire uno sviluppo sostenibile.

Quando si parla di sostenibilità aziendale ci si riferisce a una nuova concezione dell’attività imprenditoriale, secondo cui il fine ultimo dell’attività d’impresa non può consistere nella sola massimizzazione del profitto, ma va esteso alla creazione di valore nel lungo periodo, a vantaggio di tutti gli interlocutori aziendali e delle esigenze delle generazioni future.

Un’azienda sostenibile deve quindi operare non solo con l’obiettivo di generare un ritorno economico per i proprietari ma deve cercare di garantire benefici - economici e non - per tutti i soggetti che a vario titolo hanno a che fare con essa. Nuova Assauto, concessionaria presente da oltre 50 anni nel territorio con i brand Ford e Hyundai, ha iniziato a pensare ad una prospettiva di lungo periodo, sostenendo un vero e proprio cambiamento culturale all’interno della propria azienda per minimizzare il proprio impatto ambientale.

Ultimamente, tutte le risorse in Nuova Assauto vengono utilizzate in maniera più razionale, cercando di ridurre al massimo gli sprechi e di conseguenza anche i costi. A titolo della loro filosofia ecosostenibile, hanno realizzato un perfetto incontro tra la mobilità e il rispetto della natura, tematica sempre più importante al giorno d’oggi. Le loro auto e i loro servizi si affacciano ad una realtà sempre più orientata al “Green”. Il loro concetto di mobilità ecosostenibile è così forte da permetterti di guidare nel pieno rispetto del territorio in cui viviamo. Aiutali anche tu a contribuire a questa dedizione!

In questo breve video realizzato da loro, la Nuova Kona Elettrica incontra il bellissimo Parco della Burcina per promuovere la sostenibilità nel nostro territorio e della sua mobilità a cui tanto tengono. La natura è l'essere vivente più grande e la terra è la casa che ci ospita. Il rispetto per questi elementi è sempre più fondamentale, soprattutto al giorno d'oggi. Scegli in modo consapevole il tuo stile di vita. Accendi il futuro e guida verso un mondo più sano. Scelta che non solo giova alle meraviglie del nostro territorio ma anche a noi stessi. Scopri sul loro sito tutte le informazioni su auto e servizi che possono aiutarti vivere in maniera più sostenibile.