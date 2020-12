Orgoglio Pietro Micca, volano in alto le atleti biellesi

Sabato 28 novembre la sezione femminile di ginnastica artistica della Pietro Micca è scesa in pedana per la finale di serie C zona tecnica 1. Una gara durissima, con le migliori squadre di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta a contendersi l'accesso diretto con un'unica gara secca alla serie B.

Per la società biellese sono scese in campo Arianna Bottigella, Valentina Carnini, Alice Cozzula e Ludovica Sala in prestito dalla società sportiva Derthona. Il sesto posto finale ha premiato la tenacia e la forza che le ragazze hanno saputo dimostrare sia in allenamento che in pedana. A livello individuale poi non sono mancate le soddisfazioni, su 40 atlete infatti le ginnaste della Pietro Micca hanno saputo spiccare nelle classifiche di specialità: Valentina con il settimo posto a volteggio, Arianna con il sesto punteggio a trave, Alice al suo esordio in questa categoria con un ottimo nono posto alle parallele e Ludovica undicesima all'all around.

Decisamente orgogliosa per quanto dimostrato dalle ragazze la direttrice tecnica Marica Giovannini. Soddisfatte anche le tecniche Anna Fongaro e Federica Boccato che hanno portato in campo gara la squadra e che seguono da vicino le ragazze. Contenti dei progressi e della maturità delle atlete anche gli allenatori Giulio Antoniotti e Laura Martinelli.