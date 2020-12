Candelo, consiglio comunale a distanza: si parla di bilancio, stanziamenti e mozioni minoranza

A Candelo si è tenuto giovedì scorso il consiglio comunale a distanza. Nel corso della seduta sono state definite le ultime variazioni di bilancio dell'anno.

Per Lorena Valla, assessore alle finanze, è stato “un anno complesso a causa dell'emergenza sanitaria che ha fortemente compromesso ogni possibile previsione di entrata e di spesa. Durante l'esercizio si è cucito il tessuto economico finanziario dell'ente con una logica di calibratura costante a causa delle molteplici minore entrate registrate da servizi a domanda individuale e da maggiori costi per contrastare gli effetti pandemici nella gestione degli spazi pubblici comunali."

Con le variazioni sono stati destinati 80mila euro di oneri di urbanizzazione a destinazione vincolata ad interventi sugli immobili pubblici con lavori di tinteggiatura delle recinzioni, cambio infissi, serramenti e altri interventi strutturali. Sono inoltre stati stanziati fondi per agevolazione TARI per utenze di attività produttive che hanno subito la chiusura durante la prima fase dell'anno e sono state istituite due nuove borse di studio di 900 euro complessivi. Spiega l'assessore Lorena Valla: "Le due nuove borse di studio, che si vanno ad aggiungere a quelle già erogate ogni anno dall'Ente sono a favore degli studenti delle scuole medie e superiori e sono state interamente finanziate dalla giunta comunale, una a memoria di mio padre Valla Francesco deceduto nell'anno."

Fra i maggiori stanziamenti anche soldi per il servizio civile e maggiori entrate da fondi regionali e corrispettive spese a favore delle scuole per l'infanzia private paritarie per euro 36.838,72. Continua l'assessore alle finanze: "A spot entrano contributi statali emergenziali, (anche la scorsa settimana sono arrivate cifre integrative) la cui gestione, in questo periodo dell'esercizio finanziario, risulta complicata, ma auspichiamo una deroga dei principi di utilizzo delle somme corrisposte che consenta una fruibilità traslata nel prossimo anno ormai alle porte." Approvato il bilancio consolidato 2019 ovvero il bilancio che accoglie alcune poste di bilancio del Gruppo delle Amministrazioni Pubbliche cioè le società partecipate e enti strumentali partecipati del Comune di Candelo. Il bilancio consolidato ha come scopo fotografare la condizione economico-patrimoniale delle società partecipate unitamente all'ente, con rilievo di eventuali perdite di esercizio. La redazione del bilancio consolidato non è compito facile in quanto il legislatore impone un'armonizzazione di valori economici e patrimoniali tra enti ed aziende con principi e strutture contabili molti diverse, quindi un documento che non ha valenza programmatoria ma puramente conoscitiva, nel rispetto del principio di trasparenza. Approvata anche la delibera avente ad oggetto l'individuazione di nuove aree da destinare all'edilizia popolare e a fabbricati residenziali o commerciali. Oltre a quanto già individuato, per l'anno 2021 non sono previste nuove aree aggiuntive. Approvato l'inserimento di nuove competenze nel piano intercomunale di protezione civile in modo che siano previste anche ipotesi legate all'attività in periodo pandemico.

All'ordine del giorno anche lo scioglimento, a distanza di cinque anni dalla creazione, dell'unione dei Comuni della pianura biellese formata da Benna, Candelo, Cavaglià, Dorzano, Gaglianico, Massazza, Roppolo, Salussola, Verrone, Villanova Biellese. Erika Vallera, capogruppo di maggioranza: "Questo scioglimento è una presa d'atto di una situazione di oggettiva difficoltà. Nonostante i buoni propositi e l'ottimismo iniziale non si sono verificati vantaggi per i Comuni coinvolti nell'unione. Oggi più che mai conta la prontezza nel rispondere alle esigenze dei cittadini, dunque bisogna perseguire le forme di collaborazione più snelle ed efficaci, anche sfruttando la possibilità di convenzionare funzioni amministrative. In questi anni le Unioni di Comuni hanno dimostrato grandi limiti e moltissime sono state sciolte."

In chiusura di seduta la votazione su due mozioni presentate dalla minoranza "Candelopertutti" a tema commissione RSA e decoro ambientale. La minoranza chiedeva l'immediata convocazione della commissione, risposta negativa dall'aula che ha bocciato la mozione in ragione del fatto che la commissione dovrà seguire i lavori di ampliamento della casa di riposo e, al momento, tali interventi non sono stati avviati. Bocciata anche la seconda mozione che chiedeva la convocazione di un tavolo per la mappatura e individuazione del verde pubblico e dei beni pubblici.

"La minoranza con questa mozione chiedeva di attribuire ad un tavolo politico consiliare competenze quali la pianificazione delle manutenzioni e l'individuazione degli interventi necessari al mantenimento del verde e dei beni pubblici – spiega il sindaco Paolo Gelone - Competenze che spettano ai responsabili degli uffici, al personale comunale e agli assessori; persone che godono della mia piena fiducia. Inoltre si chiedeva al tavolo una mappatura delle aree verde e dei beni pubblici che ovviamente invece esiste già. Per questi motivi logicamente la mozione non poteva trovare accoglimento."