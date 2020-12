"Biella al Centro": gli interventi in consiglio comunale di Barrasso, Robazza e Foglio Bonda

Con il primo atto politico sostanziale in materia di COVID-19, la Giunta Comunale ha proposto oggi di istituire un Fondo complessivo di €509.180, per €349.180 trasferiti direttamente dalla ragioneria dello Stato e per €160.000 trasferiti dal vecchio Fondo Commercianti istituito ad aprile 2020. La Giunta si è già impegnata con alcune associazioni di categoria a utilizzare €130.000 per ridurre l’impatto della TARIP sui commercianti ed è intenzionata a utilizzare i residui €370.180 per le famiglie, di cui €70.000 sempre per far fronte alla TARIP. Altro non è dato di sapere.

Pietro Barrasso è intervenuto nel dibattito sostenendo che questa proposta della Giunta sconfessa in modo clamoroso il consigliere Amedeo Paraggio e il partito di Fratelli d’Italia, che ufficialmente nel Consiglio di fine ottobre avevano chiesto alle minoranze di collaborare per affrontare l’emergenza COVID-19. Nella prima occasione utile, invece, la Giunta ha operato in “splendido” isolamento. Libera ovviamente di farlo, ma per lavorare in modo costruttivo sarebbe importante che la maggioranza si mettesse d’accordo con sé stessa. Significativo che tutta la manovra sia stata pubblicizzata sui giornali prima ancora di essere stata seriamente discussa con le minoranze.

Nel suo intervento Paolo Robazza ha evidenziato che il Fondo di €200.000 per i commercianti, stanziato ed adeguatamente pubblicizzato ad aprile 2020, è stato tenuto “dormiente” sino ad ottobre 2020, evidentemente nella speranza che non ci fosse bisogno di utilizzarlo e potesse quindi essere “spostato” al 2021, e ciò nonostante i ripetuti solleciti arrivati in particolare da Biella al Centro. Ad ottobre, poi, pressata dalla nuova emergenza, l’assessore Greggio ha iniziato un vorticoso giro di incontri con tutti coloro che riteneva interessati e ha partorito l’idea di uno stanziamento “a pioggia” di €130.000, a fronte della TARIP per i commercianti.

Il ritardo accumulato e la fretta di spendere i soldi entro il 2020 hanno impedito un uso più mirato ed efficiente dei soldi stanziati, così come ripetutamente richiesto. Il timore è che la fretta e la mancanza di confronto con le minoranze porterà ad analoghe scelte anche sui soldi arrivati dallo Stato (si ricordi, circa €350.000), che non sono affatto pochi come si è letto sui giornali.

Andrea Foglio Bonda ha posto l’accento sui soldi che il Governo ha destinato al Comune di Biella per coprire le minori entrate 2020 del Comune stesso (IMU, addizionali imposte, TARIP, minori contravvenzioni, minori tariffe) causate dal COVID-19, pari a oltre €2.300.000. In pratica, lo Stato centrale si è indebitato per non far ricadere sui Comuni il costo dell’emergenza. In realtà, il Comune di Biella non ha ancora utilizzato circa €1.082.000 di tale somma, e il Governo ha concesso che questi soldi possano essere spesi anche nel 2021.

La proposta di Biella al Centro è di inserire, nel bilancio di previsione 2021, una somma pari a quanto avanzerà a fine anno (si ripete, attualmente sembra oltre €1 milione) per interventi strutturali destinati alla crescita di Biella e del Biellese e alla salvaguardia delle persone. Quattro linee di intervento proposte:

1) Investimenti in innovazione tecnologica e sulle infrastrutture telematiche, in collaborazione con tutti i protagonisti biellesi del settore;

2) Investimenti a supporto di interventi personalizzati e professionali per aiutare quegli imprenditori (artigiani, commercianti, “partite IVA” in generale”) che capiscono di doversi riqualificare o che cercano modi nuovi di stare sul mercato, in collaborazione con tutte le agenzie formative e le associazioni di categoria del territorio;

3) Investimenti per ridisegnare tutti gli interventi a favore delle persone in difficoltà, in cui i servizi sociali del Comune e del Territorio abbiano davvero i mezzi per supportare una società civile già molto attiva: le maglie della rete devono essere irrobustite e rafforzate;

4) Investimenti per ridisegnare la pianta organica del Comune, perché anni di riduzione del personale e di gestione “di rincorsa” del problema hanno portato a una situazione molto difficile, in cui troppi dipendenti non sono in grado di svolgere bene come vorrebbero i propri incarichi.

Collaborazione con tutti i Comuni della Provincia, attivazione di partnership con i privati e il terzo settore, attenzione alla ricaduta di ogni singola proposta: lo Stato centrale si è indebitato per farci avere questi soldi, noi prendiamoci la responsabilità di usarli per lo sviluppo.

Il voto della coalizione è stato di astensione, per rispetto dei cittadini che attendono i ristori promessi da tempo.

Numerose le interrogazioni presentate dalla Coalizione, ieri al consiglio comunale.

Lavori su strada del Monte a Pavignano chiusa da dicembre 2019. Ripresentiamo la medesima interrogazione già presentata il 13 settembre, perché nonostante le rassicurazioni dell’assessore Zappalà, sabato 28/11 alle ore 20,10 non risulta ancora alcun cantiere aperto.

Citazione per risarcimento danni relativa alla revoca della concessione del Forno Crematorio di Biella. La preoccupazione per la richiesta di quasi 8 milioni di euro di danni deriva dal possibile impatto sulle casse comunali in caso di soccombenza e sui tempi previsti per la conclusione della causa.

Agenda Digitale: quali sono le intenzioni della Giunta Corradino? Abbiamo oramai capito tutti che a Massimiliano Gaggino – e quindi a tutta la Giunta – non piace Agenda Digitale. Voleva diventarne Presidente ma gli altri partners non l’hanno voluto, preferendogli Fulvia Zago. Per ripicca il Comune si è disimpegnato. Quindi sull’innovazione tecnologica come si muoverà la Giunta da ora i poi?

Incroci pericolosi (via Salvo d’Acquisto/via Rigola – viale dei Tigli/via Piacenza). Da un sopralluogo effettuato riteniamo che la segnaletica orizzontale e verticale sia presente, ma andrebbe potenziata per segnalare con più evidenza la pericolosità degli incroci, sia con segnaletica verticale / orizzontale luminosa, sia con bande rumorose o dissuasori da applicare sull’asfalto.

Nuovo Arredo Urbano Centro Storico / manutenzione dell’esistente. Gli interventi fatti fino a questo memento per l’arredo urbano (prime panchine / fioriere) sono tutti figli del progetto urbano del centro storico redatto e progettate dalla giunta precedente (bando aree degradate). Tra l’altro già a pochi mesi dalla posa la situazione delle fioriere è già molto compromessa. Dopo la prima posa di panchine ed alcune fioriere nella parte alta della città, a distanza di alcuni mesi non si è più visto nulla. Quali sono i progetti originali della nuova amministrazione che saranno realizzati nel prossimo futuro?