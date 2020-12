Oroscopo di Platone: Cosa ci dicono gli astri in dicembre

Santa Lucia. Il giorno più corto che ci sia. Per Santa Lucia e per Natale, il contadino ammazza il maiale.

In natura, il clima rigido di questo mese, caratterizzato da temperature molto basse con la possibilità di nevicate anche a quote più basse, rende del tutto vana l’attività di semina, da cui nasce il vecchio adagio contadino «seminare decembrino vale meno d'un quattrino». Nel panorama astrale, domina la scena la costellazione di Orione, riconoscibile per la singolare forma “a clessidra” e per la moltitudine di stelle assai luminose che la compongono, concentrate in uno spazio limitato.

ARIETE

Dal 21 marzo al 20 aprile

DENARO E LAVORO. Curiosi, ricettivi e molto più fantasiosi del solito. Coltivate i vostri hobby che potrebbero, tramutarsi in una risorsa economica nel futuro. Le entrate finanziarie sono nella media stagionale e potete concedervi qualche extra inoltre, sapete gestire i risparmi, con aurea e ammirevole moderazione. Non date troppa importanza a qualche critica immotivata, a volte i colleghi possono essere “cattivi” senza motivo.

AMORE E ARMONIA. Sebbene per voi siano più importanti i piaceri rispetto ai doveri, dovete ammettere che la concretezza del partner porta a buoni risultati.

BENESSERE E SALUTE. Un importante obiettivo assorbirà gran parte delle vostre energie. Attenzione a non stressarvi in maniera eccessiva altrimenti ne risentirete. Abbondate con le proteine e praticate qualche sport. Prudenza sulle strade, non cercate di recuperare tempo a scapito della sicurezza, non ne vale la pena soprattutto con l’attuale congiuntura astrale.

LEONE

Dal 23 luglio al 23 agosto

DENARO E LAVORO. Fuochi d'artificio esplodono nel cielo del vostro straordinario periodo astrale, è il momento giusto per chiedere di più, godervi la vita, osare e, per una volta, persino esagerare. Invidiabile positività nelle entrate. Periodo favorevole e ricco di opportunità concrete per realizzare tutto ciò che vi sta a cuore grazie alla vostra determinazione ed energia positiva. Persone e colleghi vi invidieranno per la vostra aurea che contagia chi vi circonda.

AMORE E ARMONIA. Alcune situazioni innervosiscono la vita in comunione e fanno traballare un rapporto che già di per sé, è poco stabile!

BENESSERE E SALUTE. Stressati e confusi, sia sul lavoro che nella vita privata. Dovete riposare di più ed evitare le decisioni affrettate che non sono la vostra caratteristica migliore. Possibile un evento negativo come un malessere o qualche piccolo incidente.

SAGITTARIO

Dal 23 novembre al 21 dicembre

DENARO E LAVORO. Una brillante gestione delle vostre finanze darà frutti insperati. Potrete far piazza pulita di qualunque ostacolo con lucidità e decisione e lasciarvi attrarre da strane tentazioni. Potrete finalmente e meritatamente largheggiare. Avrete la forza necessaria per sostenere tutti gli impegni e spazio da dedicare alle nuove opportunità. Unico “neo” una collaborazione, peraltro iniziata molto bene, potrebbe incappare in qualche dissapore.

AMORE E ARMONIA. Ora che malumori ed ostacoli sono alle spalle, riscoprite che la vita può essere un'avventura stimolante e gioiosa, a volte ricca di sorprese inaspettate. Sarete attratti da relazioni appassionate, fuori dai soliti canoni, ma forse non di tutto riposo.

BENESSERE E SALUTE. Alcune “lamentele” da parte dei membri anziani del vostro nucleo familiare sono da tenere nella giusta considerazione, il rispetto innanzi tutto! Imparate ad analizzare i vostri difetti per poter migliorare.

TORO

Dal 21 aprile al 20 maggio DENARO E LAVORO. Per superare gli ostacoli quotidiani che si presentano sul lavoro, dovete prepararvi coscienziosamente per affrontare ogni evenienza. Colleghi troppo tracotanti cercano di imporre la loro linea con insistenza, non date a loro eccessivo peso. Non permettete che domande e dubbi di chi vi circonda, rallentino il vostro ritmo e vi innervosiscano. Il dinamismo e la “verve” comunicativa agevolano i rapporti con i clienti ed i colleghi inoltre, la sicurezza psico-fisica del periodo, v’infonderà grinta e carica vitale in voi stessi. AMORE E ARMONIA. Il vostro modo di fare piace così come il vostro carattere e l'emotività di cui siete capaci, vi rendono unici. Non abbiate timore di mostrare ciò che nascondete dentro il cuore. BENESSERE E SALUTE. Nonostante siate in forma, non abbassate la guardia e non tralasciate di fare esami e check-up di controllo. Curate il fisico e abbiate un occhio di riguardo per una sana alimentazione. VERGINE

Dal 24 agosto al 22 settembre DENARO E LAVORO. Accettate i buoni consigli però, decidete da soli. Evitate i passi avventati e nella gestione dei rapporti di lavoro siate più cauti, ponderati e “bilanciati” che mai. Se passerete indenni questo periodo non particolarmente propizio, si apre la possibilità di realizzare un desiderio a lungo accarezzato e mai…realizzato! AMORE E ARMONIA. Fase di grande appagamento, entusiasmo e generosità. Ottima la comunicazione e la complicità con partner vecchi o nuovi. Non adagiatevi sugli allori ma tenete sempre viva la fiamma dell'ardore con piccole sorprese e attenzioni, sempre gradite. Potete sempre contare sull’appoggio di chi vi ama. BENESSERE E SALUTE. State molto bene in casa allora perché mettere il naso fuori? Con questo atteggiamento non riuscirete a rimediare alla serpeggiante insoddisfazione che ormai da qualche tempo si insinua nella vostra vita. Decidete per una svolta o finirete con l’annoiare anche le persone che vi sono vicine.

CAPRICORNO

Dal 22 dicembre al 20 gennaio

DENARO E LAVORO. Piccoli problemi o inghippi finanziari comunque risolvibili, inoltre le stelle vi forniranno tutte le armi necessarie per risolvere brillantemente i vostri problemi economici e raggiungere l'obiettivo di una ritrovata stabilità. Cercate di contenere le spese, nonostante le assillanti richieste da parte di chi vi circonda, potrete permettervi qualche concessione ma con moderazione! Non date troppo peso alle insistenze di alcuni colleghi.

AMORE E ARMONIA. Le troppe nubi che si addensano sulla vostra relazione, rischiano di portare i nodi, ben oltre il limite del pettine ma non demordete perchè l’amore, come un fiore, può sempre rinascere più bello e forte di prima.

BENESSERE E SALUTE. Fate movimento fisico e sostituite la carne con legumi e frutta, vi aiuterà a combattere una latente “depressione” che cerca sempre d’insinuarsi nella vostra giornata.

GEMELLI

Dal 21 maggio al 21 giugno

DENARO E LAVORO. FIn questo periodo il lavoro riprende quota ma tante cose sono da rivedere. In relazione agli obiettivi che vi siete posti potete puntare su precisione e creatività come premesse per un futuro migliore. Non sovraccaricatevi di troppi impegni, a qualcosa dovrete rinunciare, meglio puntare a concretizzare un progetto, anziché aprire troppi fronti. Prestate attenzione alle malelingue.

AMORE E ARMONIA. Smettete di fare i sostenuti e i risultati non tarderanno ad arrivare. Vi contatterà una persona conosciuta qualche tempo fa ma sarà una mezza delusione, non demordete e continuate a cercare la vostra anima gemella, d'altronde chi cerca, prima o poi trova!

BENESSERE E SALUTE. Eccellente periodo per lo sport ed i progetti ambiziosi, grazie alle energie esplosive che i satelliti vi infondono. Limitate le proteine animali rispetto a quelle vegetali.

BILANCIA

Dal 23 settembre al 22 ottobre

DENARO E LAVORO. C'è sempre qualche guastafeste di turno a cercare il “pelo nell'uovo” nonostante il vostro modo positivo di affrontare le cose con entusiasmo, soprattutto in campo lavorativo. Ignorate queste eccessive diffidenze e perseguite i vostri piani senza esitazioni e, prima o poi, otterrete il meritato successo o riconoscimento. Mantenete la giusta concentrazione.

AMORE E ARMONIA. Una svolta è nell'aria ma le stelle, per l'amore, dicono di non avere fretta. Pazientate e cercate di lasciarvi andare senza porvi troppe domande. Incontri interessanti, potrebbe anche essere la volta buona. Periodo propizio per consolidare o recuperare una relazione oppure, per iniziare un nuovo amore.

BENESSERE E SALUTE. Umore e lucidità in ripresa e molti nodi si sciolgono quasi per magia. Una persona di una certa età, a voi cara, accusa problemi di salute, cercate di farle sentire che le siete vicino.

ACQUARIO

Dal 21 gennaio al 19 febbraio

DENARO E LAVORO. Qualche piccolo intoppo vi ostacola dal lato economico. Periodo senza infamia né lode, ma qualcuno in famiglia e sul lavoro, ha una gran voglia di spendere e spandere, pazientate! Potrebbe presto arrivare una graditissima sorpresa, proprio quando meno ve l’aspettate e stravolgere la situazione, forse una vincita o un investimento che finalmente rende.

AMORE E ARMONIA. Sembra sia arrivato il momento di rimettere tutto (o quasi) in discussione. Qualora l'insoddisfazione diventasse cronica, meglio tagliare la corda. Si vive una volta sola e le occasioni non vi mancheranno. Lasciatevi tentare da un'avventura intrigante e un incontro amoroso potrebbe anche trasformarsi in una grande storia d’amore.

BENESSERE E SALUTE. E’ tempo di riorganizzare il lavoro e la vita quotidiana e magari di sottoporvi a un check-up di controllo, comunque la vita torna ad essere meravigliosamente normale.

CANCRO

Dal 22 giugno al 22 luglio

DENARO E LAVORO. Un vero scossone in vista! Sia nel lavoro che negli studi è venuto il momento di premere sull’acceleratore per testare i traguardi che potete raggiungere. Non lasciatevi spaventare dalle difficoltà ma date il giusto peso ai possibili investimenti economici che vi vengono proposti. Soprattutto di questi tempi bisogna valutare con la “testa” prima di agire. Gelosie e superficialità tendono a riempire il quotidiano, non fateci troppo caso.

AMORE E ARMONIA. L’amore ed i sentimenti rappresentano, in questo periodo, un faro nella nebbia. Godetevi in pieno questo magico momento che vi permette di dare meno importanza ai problemi quotidiani.

BENESSERE E SALUTE. Possibili situazioni difficili in famiglia o con gli amici perché risulta difficile mediare tra chi ha ragione e chi vi è caro. Aumenta il nervosismo che vi procura qualche situazione disdicevole, contate fino a “trecento” prima di reagire e controbilanciate con esercizi di respirazione.

SCORPIONE

Dal 23 ottobre al 22 novembre

DENARO E LAVORO. Le opposizioni planetarie vi spingono a rompere i vecchi schemi, ma anche a prendere decisioni impulsive o poco lucide. Per non farsi sviare da false aspettative è necessario avere ben chiaro l’obiettivo. Il lavoro sembra affaticare più del solito ma il carburante per tener duro non vi manca. Non tirate i “remi in barca”, la perseveranza verrà premiata.

AMORE E ARMONIA. Lo credevate impossibile ma in realtà... non lo è! Che bella la sensazione di innamorarvi ancora grazie ad un appassionato Venere nella giusta posizione. Un partner attivo può contagiare con il suo ottimismo e instaurare un rapporto caldo, vivace e dalle tonalità rosso fuoco come non ricordavate da tempo.

BENESSERE E SALUTE. Siete stati un periodo rinunciatari, adesso è giunta l'ora di reagire con inedita grinta a qualunque ostacolo si frapponga tra voi ed i vostri obiettivi. Il ginseng favorirà il ritorno delle energie e una carica di positività vi aiuterà a superare alcuni problemi di salute che si potrebbero presentare.

PESCI

Dal 20 febbraio al 20 marzo

DENARO E LAVORO. Momento positivo, l’intesa con i colleghi o collaboratori è perfetta e tutti vi dimostrano grande fiducia. I piccoli ostacoli che arrivano li saprete affrontare con grinta e decisione e la vostra reazione vi farà ancora maggiormente stimare. Per mantenere le ottime performance sul lavoro e contrastare la stanchezza, concedetevi un po’ di meritato riposo. Sfruttate al meglio questa fase positiva senza troppo pensare al futuro.

AMORE E ARMONIA. Avete una gran voglia d'infilarvi in un'affascinante complicazione. Fate molta attenzione perché rischiate di non poter più tornare indietro. La seduzione vestita a festa è, impulsivamente, difficilmente resistibile ma, se “penserete” con il cuore, il vero sentimento…avrà ragione.

BENESSERE E SALUTE. Non lasciatevi condizionare troppo da amici e parenti, non tutti capiscono che avete bisogno dei vostri spazi. Imparate a dedicare più tempo alla cura di voi stessi.

