Pettinengo, rimuovono i blocchi di cemento e attraversano il tratto di strada con la frana. Denunciati

Incuranti del divieto di transito in vigore dovuto alle condizioni di pericolo in cui si trova la strada provinciale s.p. 200, transennata a Pettinengo, nel tratto compreso tra la frazione Pianezze e la Romanina, a seguito degli smottamenti dell'alluvione del 2 e 3 ottobre scorso, con i loro potenti trattori rimuovevano i pesanti new jersey in cemento armato posti a sbarramento come se dovessero aprire e chiudere un cancello, ponendo così in pericolo la propria e l’altrui incolumità.

Ai Carabinieri erano giunte diverse segnalazioni, pervenute anche alla Centrale Operativa di Biella, riguardante il comportamento tenuto dai due soggetti, sino a quando, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, i militari della Stazione di Mosso sono riusciti a coglierli sul fatto.

Gli operanti hanno così individuato i contravventori, due agricoltori di 65 e 40 anni residenti nella zona che in questo modo evitavano di percorrere diversi chilometri per muoversi tra i due tratti di strada interrotti dalla frana, risparmiando tempo e denaro.

Nei confronti dei trasgressori, per aver violato l’Ordinanza emessa dalla Provincia di Biella e danneggiato i pesanti manufatti, dalla Stazione di Mosso è stata inoltrata una relazione alla Procura.