Rifiuti speciali abbandonati sul ciglio della strada: 50 litri di olio esausto, 5 latte di grasso e amianto

Un fusto da 50 litri di olio esausto, 5 contenitori delle stesse dimensioni di grasso e un tubo di fibrocemento amianto sono stati abbandonati sul ciglio della strada nel comune di Mottalciata. Ad allertare i Carabinieri della locale stazione ci ha pensato il sindaco Roberto Vanzi su segnalazione di un cittadino.

Il fatto è successo tra sabato e domenica, quando ignoti hanno abbandonato i rifiuti speciali a lato della tangenziale, in regione Colombo. "Abbiamo provveduto a recuperarli -commenta il primo cittadino- dopo aver chiamato i Carabinieri. Loro hanno fotografato tutto e aperto un'indagine. E' un fatto insolito che esula dalla plastica, cartone e ferro che siamo abituati a vedere, in questo caso si tratta di rifiuti speciali. Per il tubo tipo eternit penserà il comune al suo smaltimento".

I grossi contenitori sono, probabilmente, di derivazione da scarti di lavorazione. Sono attualmente in corso accertamenti da parte dei Carabinieri magari anche risalendo ad eventuali telecamere di video sorveglianza, posizionate nelle strade del comune di Mottalciata.