È morta a Biella Mariangela Cau, Su Nuraghe in lutto

Dopo una vita di sacrifici, è morta lunedì 30 novembre Mariangela Cau, vedova Maolu, di Lunamatrona. Aveva 84 anni. Lascia la figlia Irene, con Mauro, gli adorati nipoti Erica e Raffaele, la sorella Carmela, i fratelli Mariano, Luigi e Gesualdo, con le rispettive famiglie, unitamente a Parenti e Amici tutti.

Terza di cinque figli, rimasta orfana di padre, giovanissima ha dovuto abbandonare la casa e gli affetti più cari per andare a lavorare a Roma e a Milano, prima di approdare definitivamente a Biella. Cuore grande e generoso, ha allevato con amore la sua famiglia, accudendo con affetto anche i figli delle famiglie presso le quali ha prestato servizio. Significativo il contributo dato all’altra grande famiglia allargata di Su Nuraghe, partecipando concretamente, fin dalla fondazione, alle diverse attività del Circolo. Ci lascia privata di una carezza da parte delle tante persone reciprocamente corrisposte e amate.

In osservanza delle disposizioni governative sugli assembramenti, sarà possibile dare un ultimo saluto alla cara Mariangela nei giorni di martedì 1° dicembre e mercoledì 2 dicembre, presso l'obitorio dell'Ospedale degli Infermi di Ponderano. I funerali, in forma civile, avranno luogo giovedì 3 dicembre, alle ore 10:30, presso la sede delle onoranze funebri Papale, sita in Biella in via Milano, 82. La salma della cara Mariangela proseguirà per il tempio crematorio di Mappano.