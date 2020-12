Croce Rossa in lutto, muore a 71 anni Alberino Stoppa

Un nuovo lutto ha colpito la Croce Rossa biellese: questa volta è mancato il volontario Alberino Stoppa all'età di 71 anni.

A ricordarlo il Comitato CRI di Cavaglià: “Con grande tristezza salutiamo il Volontario Alberino Stoppa, per noi tutti Renato. Un volontario esemplare, un uomo dal grande temperamento, con un carattere forte e determinato ma allo stesso tempo dal cuore gentile e sempre pronto ad aiutare gli altri. Costantemente al servizio della comunità, non solo all’interno del nostro comitato, conosciuto per le tante attività sociali, sempre tra la gente, sempre con un sorriso e una parola buona per tutti. Onorati di essere stati tuoi colleghi Renato, di aver passato insieme tante giornate e di aver imparato anche grazie a te l’essenza del vero volontariato. Il Comitato CRI di Cavaglià nelle figure di tutti i volontari, dei dipendenti e del consiglio direttivo si stringe al dolore di Luciana Petrucciani, sua moglie e nostra altrettanto instancabile volontaria, e di tutta la loro famiglia”.

I funerali si terranno domani, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Zimone.