Cossato - Anziano non risponde alle chiamate, intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco

Nella tarda mattinata di ieri, lunedì 30 novembre, i Carabinieri della Stazione di Cossato sono intervenuti in regione Lorazzo, presso la casa di un 80enne che non dava sue notizie dal giorno precedente.

L’anziano non rispondeva nemmeno alle continue chiamate del personale addetto all’assistenza domiciliare e per questo motivo i militari, con l’ausilio del Vigili del Fuoco, decidevano di rompere il vetro di una finestra e verificare la situazione.

Una volta all’interno, gli operanti hanno individuato l’uomo, che non sembrava aver subito traumi ma appariva in stato confusionale. Il poveretto è stato soccorso da personale medico giunto con un un’ambulanza, che ha verificato le sue buone condizioni generali. Non c’è stato bisogno di ricovero ospedaliero.