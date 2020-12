San Vincenzo Vigliano, rinviata per la prima la raccolta di fondi: “Ma non la loro continua necessità”

Da oltre 65 anni nella giornata dell’8 dicembre la conferenza di Vigliano Biellese della Società San Vincenzo de Paoli organizza la giornata della carità.

“Grazie alla generosità degli abitanti di Vigliano ed alla disponibilità dei volontari che passano di casa in casa a ritirare le offerte, la nostra associazione raccoglie ogni anno all’incirca 8mila euro – spiega il presidente Gabriele Sappino - Questo importo permette di intervenire durante tutto l’anno presso le famiglie più bisognose del nostro Comune per il pagamento di bollette oppure per la distribuzione di piccoli contributi economici, che consentono di far fronte alle necessità più urgenti. Quest’anno, per la prima volta dalla sua istituzione che risale al 1952, questa attività non potrà essere effettuata. La mancanza di questo finanziamento avrà come conseguenza una minore capacità di distribuire aiuti economici. La speranza di tutti è di poter solo rimandare la giornata della carità alla prossima primavera, tutto dipende dallo sviluppo della pandemia. Per tutti coloro che volessero sostenerci, possono mettersi in contatto con noi. Ogni contributo è importante per poter alleviare le difficoltà delle famiglie indigenti”.