Vigili del Fuoco: Da Biella a Cossato 2 mezzi nuovi in dotazione FOTO e VIDEO

Quasi 600 interventi, per 25 Vigili del Fuoco volontari, è il bilancio delle attività sul territorio del distaccamento di Cossato dal primo gennaio 2020 ad oggi, Vigili che in un anno caratterizzato dall'emergenza covid e dalle alluvioni, sono stati vicini, vicinissimi alla popolazione.

Impegnati sul territorio per gli interventi soliti che caratterizzano la loro mission, mezzi e uomini sono stati assorbiti per mesi anche nelle operazioni di sanificazione di luoghi pubblici nei Comuni di competenza. A riconoscenza del lavoro svolto e dell'importante presenza sul territorio dei Vigili volontari, il Comando di Biella ha inviato al distaccamento due nuovi mezzi che andranno a implementare il parco già in uso.

"Rivolgo un sincero grazie a tutti i Vigili del distaccamento - ha commentato Alessandro Corrias, Capodistaccamento - il mio e il loro impegno è frutto di passione, di cuore, di coraggio e di tempo sottratto alle famiglie che ci supportano e sopportano consapevoli di ciò che siamo per le comunità. Ringrazio il Comandante di Biella, Mariano Guarnera, per averci dato la possibilità di aumentare il parco mezzi che ci permetteranno di ottimizzare le squadre soprattutto in casi di emergenza come quelli che si sono presentati quest'anno a causa delle alluvioni che hanno martoriato i nostri paesi. Ora siamo in attesa che ripartano i corsi per gli otto ragazzi in attesa di far parte della nostra squadra".