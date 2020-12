Coronavirus, la Provincia di Biella ringrazia tutti gli infermieri per l'attività svolta

"Gent.ma Presidente, con la presente desidero esprimerLe, sia a titolo personale sia a nome dei Sindaci Biellesi, la nostra vicinanza e il nostro sostegno per l'attività svolta dal personale infermieristico in questo difficile momento di gestione dell'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid-19.

La categoria è stata messa a dura prova già con la prima ondata dell'epidemia della scorsa primavera, ma, nonostante le molte difficoltà, ha prestato e continua a prestare un servizio professionale indispensabile, spesso andando ben al di là di quanto strettamente dovuto, assistendo i pazienti e supportando le strutture con impegno e dedizione.

Desidero inoltre esprimere una dura condanna nei confronti dei negazionisti e di tutti coloro che sottovalutano i rischi della situazione attuale, non solo andando così a sovraccaricare ulteriormente il sistema sanitario, ma mettendo anche in luce negativa il personale infermieristico con accuse infondate. Il Vostro lavoro è prezioso e altamente qualificato e Vi siamo grati per tutto quanto state facendo in questo periodo per far fronte all'emergenza". Questo il comunicato diffuso dall'ente a firma del vice presidente Emanuele Ramella Pralungo.