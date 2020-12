Coronavirus, casi positivi in calo nel Biellese e salgono a 5 i comuni Covid free: ecco la mappa dei contagi

Continua a rallentare la corsa del Covid-19 nel Biellese per la seconda settimana di fila. La conferma arriva dalla mappa interattiva del Piemonte che mostra in tempo reale l’andamento dell’epidemia sul territorio. I dati registrati dall’Unità di crisi Covid della Regione (e aggiornati alle 18.30 di ieri, 30 novembre) confermano l’andamento attuale, a partire proprio dal numero dei comuni liberi dalla presenza del coronavirus, passando dai 4 della settimana scorsa ai 5 attuali. Tre sono della Valle Cervo (Piedicavallo, Rosazza e Campiglia Cervo) ai quali si aggiungono Gifflenga e Villanova Biellese.

Ma non solo. 45 comuni hanno visto diminuire il numero dei casi positivi e, in 17 realtà, i numeri sono rimasti uguali come sette giorni fa. Parliamo ad esempio dei comuni di Netro (15), Pray (38), Sagliano Micca (12), Viverone (10) e Zubiena (10). Cifre in discesa nei comuni popolosi della nostra Provincia, a conferma del trend al ribasso dei dati: Biella passa dai 605 casi positivi di una settimana fa ai 508 attuali così come Candelo (da 100 a 87), Cossato (da 200 a 172), Gaglianico (da 65 a 46), Lessona (da 60 a 34), Masserano (da 39 a 32), Occhieppo Inferiore (da 49 a 47) e Superiore (da 43 a 38), Ponderano (da 46 a 42), Quaregna Cerreto (da 25 a 17), Valdengo (da 29 a 23), Valdilana (da 92 a 91) e Vigliano Biellese (da 99 a 78).

Piccoli balzi in avanti, invece, in altre realtà comunali come Andorno Micca (33), Benna (15), Cavaglià (40), Coggiola (33), Pollone (18), Pralungo (21), Ronco Biellese (30) e Sandigliano (35). Da segnalare incrementi importanti a Crevacuore (che passa da 26 a 37) e Magnano (da 2 a 11). Infine, aumentano a 33 i comuni che restano sotto i 10 casi, come Bioglio (9), Castelletto Cervo (8), Pettinengo (8), Sordevolo (9), Verrone (7) e Zumaglia (5).