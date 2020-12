Chiude il ponte della Trinità tra Sagliano e Miagliano, firmata l'ordinanza

Chiude il ponte della Trinità. A firmare l'ordinanza che ne impedisce l'utilizzo i sindaci di Miagliano, Alessandro Tognaz, e di Sagliano Micca, Andrea Antoniotti.

“Nel 2018 è stato appurato che la struttura in legno lamellare del Ponte della Trinità risultava ammalorata al punto da richiedere un intervento di manutenzione straordinaria – così recita l'ordinanza – Inoltre nell'agosto 2018 è stato interdetto il transito per permettere l'esecuzione delle opere di risanamento. Infine, vista la relazione tecnica pervenuta da Cordar Biella, si evince che il ponte-canale risulta non verificato ai carichi di progetto e pertanto non idoneo all'uso previsto dal progetto originario”.