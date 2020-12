Cerrione, approvati i lavori di metanizzazione al rione La Palazzina

"Abbiamo approvato ieri in giunta la delibera in cui il Comune acconsente alla Edigas di completare la metanizzazione nel centro abitato di Cerrione capoluogo" Con queste parole il sindaco Anna Maria Zerbola annuncia che il collegamento alla rete anche per il rione "la Palazzina" che non era allacciato al distribuzione del metano.

Era una promessa fatta ai residenti, senza costi per il comune e per gli stessi cittadini. Durante il 2021 inizieranno i lavori. "Ringrazio a nome dell'amministrazione la direzione per la disponibilità data" coclude il primo cittadino.