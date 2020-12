Biella premia i volontari "Animal Friendly", Vittorio, Valeria, Esmeralda, Alessandro, Giuliano, Mirco, Roberto

Oltre 1700 interventi in sei mesi perchè ogni cane vuol dire tre uscite al giorno. Questi ragazzi sono encomiabili e giustamente hanno ricevuto un piccolo riconoscimento dall'amministrazione comunale di Biella, per il loro operato. La "cerimonia" è avvenuta oggi alle 14 al "Giardino di Angelo" in viale Macallè.

"Ringraziamo i volontari del Punto Animal Friendly e Alberto Scicolone, perchè Biella è amica degli animali e loro fanno star bene le persone. In un momento come questo, dove purtroppo qualcuno è chiuso in casa e i cani non possono scendere per le loro passeggiate, queste persone si sono dimostrate dei veri angeli. L'andare a prendere gli animali e riportarli a casa dopo la passeggiata è un valore altissimo". Così il sindaco Claudio Corradino ha voluto ringraziare Vittorio, Valeria, Esmeralda, Alessandro, Giuliano, Mirco e Roberto, i volontari che si sono presi cura e questi amici a quattro zampe e lo fanno tuttora, in questo momento di pandemia.

"E' doveroso questo piccolo omaggio a questi ragazzi. Cosa molto gradita è stato il fatto che città come Borgosesia, abbiano adottato il nostro sistema. Per questo inviterei tutti gli altri comuni, in caso di necessità, di contattare l'associazione" dice ancora l'assessore alla Tutela degli Animali, Gabriella Bessone.

Artefice di questa iniziativa è l'infaticabile Alberto Scicolone, presidente dell'associazione Legami di Cuore: "E' importante che i comuni riconoscano che l'animale non sia un oggetto ma un qualcosa di fondamentale per il benessere delle persone. Questo diventa fondamentale in momento particolare come questo, dove il Covid ha ridotto la fragilità umana. Questi ragazzi si sono spesi con dedizione totale alla causa. Grazie".

Importante. Per chi si trova in difficoltà è possibile contattare i volontari del Punto Animal Friendly al numero di telefono 347.4442897. Rientrano tra i servizi: le passeggiate per i cani con padroni in quarantena, il ricovero momentaneo di gatti presso Miciolandia in caso di ospedalizzazione del padrone, il supporto nell’acquisto di alimenti e farmaci veterinari per tutte le persone in gravi difficoltà economiche dimostrabili, nei limiti delle proprie possibilità.