Biella, dopo le frane aprono due cantieri per lavori di consolidamento

Nelle prossime ore è prevista sul territorio comunale l’apertura di due cantieri per la sistemazione di altrettanti movimenti franosi.

Il primo intervento è in agenda sulla Sp144 di Oropa. Domani c’è in programma l’ultimo sopralluogo, dopodiché sarà dato il via libera all’apertura dei lavori per sistemare la frana che da tempo insiste al km 4,560 a ridosso del centro abitato di Cossila San Giovanni subito dopo la chiesa a salire. L’appalto è di competenza della Provincia di Biella, essendo il tratto di strada provinciale. I lavori sono previsti fino ai primi di aprile, con l’obiettivo di anticipare i termini degli interventi: si informa la cittadinanza che si renderà inevitabile l’istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico.

Domani è prevista la consegna lavori anche per sistemare la frana che insiste su strada al Monte, che collega le frazioni di Pavignano e Vaglio. L’inizio dei lavori, affidato alla ditta Nord Ambiente Sas, è programmato per il 9 dicembre e il termine dei cantieri dovrà avvenire entro 40 giorni. Si tratta di un intervento di 24 mila euro con il rifacimento di un muro di contenimento.