Albero di Natale maestoso nel parcheggio dell'Ospedale: “Simbolo di vicinanza a operatori”

Un maestoso albero di Natale giganteggia da ieri sera nel parcheggio dell'Ospedale degli Infermi a Ponderano grazie alla collaborazione tra i comuni di Biella e Ponderano. Un albero, a detta di molti, simbolo di vicinanza agli operatori sanitari (impegnati in prima linea nell'emergenza coronavirus) e speranza per tutti i cittadini.

Per l'occasione l'ASL Biella ha diffuso un messaggio di ringraziamento sui social: “Una luce in dono. Nella sera del buio freddo che ricopre il parcheggio dell'ospedale risplende una stella dorata, simbolo di vicinanza agli operatori e speranza per tutti. Proprio ora che ci pare che l'arrivo del periodo del Natale strida con tanti nostri pensieri, rinunce e preoccupazioni, questo albero è lì a ricordarci che più di ogni altro anno, questo è il momento in cui abbiamo più bisogno di segni, che ci aiutino a tenere sempre una luce accesa nella nostra vita, guardando oltre l’oscurità. E' questo il senso del dono da parte dei Comuni di Biella e Ponderano. Un modo per dire grazie e far sentire la riconoscenza di tutti i cittadini agli operatori della sanità biellese e dare conforto a familiari e pazienti che si recheranno in ospedale anche in queste settimane a ridosso delle festività. La Direzione Generale e il personale dell'ASLBI sentitamente ringraziano i sindaci Claudio Corradino e Roberto Locca con le rispettive giunte ed amministrazioni comunali”.