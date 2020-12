Impresa La Marmora-Bonprix, bronzo ai campionati di artistica maschile

Che bella trasferta per la La Marmora-Bon Prix sabato e domenica a Modena con i giovanissimi dell’Artistica Maschile. Il tecnico Jacopo Vercellino, prima di partire, pronosticava un risultato tra il quinto e sesto posto dal momento che lo scorso anno i suoi ginnasti erano riusciti ad arrivare in finale tra le migliori otto Società.

Dal momento che la squadra è composta da tre ginnasti che svolgono la gara completa a tutti gli attrezzi ( sei esercizi) e vengono scelti i migliori due punteggi ad ogni attrezzo per comporre la classifica, il problema per la La Marmora –BonPrix era che in gara sarebbero scesi in pedana solamente due ginnasti. Infatti accanto a Filippo Brazzale ed a Vittorio Piccolo non poteva partecipare Edoardo Garrione per problemi non imputabili a lui, riguardo il coronavirus, e quindi tutti i punteggi sono stati considerati.

Nonostante fossero dispiaciuti per la mancanza di Edoardo, i due paladini lamarmorini hanno condotto un’ottima gara e la classifica finale del campionato nazionale Allievi di terza fascia li ha visti protagonisti. Sono riusciti a conquistare una meritata medaglia di bronzo che li premia due volte, per il risultato ed anche per la caparbietà di voler ottenere un risultato importante per la società e per il loro tecnico Jacopo nonostante tutto.

Grazie mille anche da parte di Edoardo che è stato ricordato anche sul podio con un cartello a lui dedicato. La prossima settimana da venerdì a domenica a Rimini scenderanno in campo per l’Artistica Femminile Elena Saccomano ed Aurora Cova Caiazzo, per la Maschile Akim Cappuccio e per la Ritmica Camilla Ferraris, Alice Livelli, Cecilia Medri, Noemi Nania e Virginia Spicuglia.