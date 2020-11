Scuola, Cirio risponde agli studenti: "Irresponsabile se non avessi confermato dad"

"In Piemonte non stiamo tenendo le scuole chiuse, ma la seconda e terza media in didattica a distanza. Io che ho in mano documenti, dati e conosco il monito degli epidemiologi, se non avessi fatto così sarei stato un irresponsabile". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, ai microfoni di Radio Veronica One, ha di fatto risposto agli studenti che questa mattina hanno deciso di protestare contro la dad con un presidio davanti alla Regione, in piazza Castello.

"Non dimentichiamo, quando si richiama la didattica in presenza, che esiste una didattica a distanza che sta funzionando grazie allo sforzo di tanti professori e insegnanti", ha detto Cirio. Che ha poi annunciato: "A gennaio, dopo la Befana, si tornerà tutti a scuola in sicurezza. Per sempre". Ecco quindi il nuovo piano trasporti pensato per gli studenti: "Prevede che porteremo tutti a scuola in sicurezza, con un'occupazione che non supererà il 50% dei mezzi, però chiederemo alla scuola di modulare gli ingressi realmente, scaglionandoli al mattino, cosa che non è ancora avvenuta quest'anno".