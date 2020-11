Al via il Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale

Con determinazione n. 793 del 12 Novembre 2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 26 Novembre 2020, è stato reso noto l’elenco dei nominativi designati dagli enti e dalle associazioni a far parte del Tavolo del Partenariato Agroalimentare e Rurale istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

“Con molta soddisfazione posso annunciare che sono stati individuati i componenti del Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale che a partire dai prossimi mesi inizieranno ad operare per fornire un adeguato supporto alle decisioni assunte dall’Assessorato all’agricoltura ed al cibo, in tal modo sarà garantita la partecipazione delle parti economiche e sociali alla determinazione della politica agricola e rurale – spiega Marco Protopapa, Assessore all’agricoltura, cibo, caccia e pesca della Regione Piemonte”.

Si precisa comunque che il Tavolo su proposta del Presidente potrà essere integrato da rappresentanti delle associazioni degli enti locali e delle strutture regionali competenti nelle materie di interesse comune e, tenuto conto degli argomenti all’ordine del giorno, anche dai soggetti portatori di interesse nonché da esperti nelle materie trattate.