Pasticceria Pavesi presenta la “rivoluzione delle farine”, domani in diretta su Facebook

Domani, martedì 1 dicembre, dalle 18 alle 19 andrà in onda sulla pagina Facebook della Pasticceria Pavesi il webinar per la presentazione in diretta della nuova farina utilizzata dalla pasticceria.

Si tratta della Farina Intera®, un prodotto che ha tutti i vantaggi della farina integrale senza avere gli effetti irritanti della fibra solubile, un risultato reso possibile dalla collaborazione con l'Università di Bologna e testato da due studi dell'Università di Pavia. Inoltre, rispetta tutte le linee guida per una corretta alimentazione della Fondazione Umberto Veronesi.

Durante la diretta interverranno la dottoressa Clelia Iacoviello, che ne presenterà le proprietà e i benefici, e lo Chef pasticcere Stefano Pavesi, che parlerà dell'uso di questa farina nella pasticceria e nella panificazione. La serata sarà moderata da Massimo Ariatta di Number One - Servizi Tecnici per lo Spettacolo. Il talk, essendo in diretta su Facebook, darà la possibilità ai visitatori di porre domande ai relatori sulle tematiche affrontate, attraverso i commenti.

La diretta è gratuita e ad accesso libero per tutti; una volta terminata, resterà a disposizione nella Pagina della Pasticceria, per poter essere guardata anche dopo la fine del webinar.

Per partecipare alla diretta basterà collegarsi alla pagina Facebook Pasticceria Pavesi (www.facebook.com/PasticceriaPavesi) martedì 1° dicembre alle ore 18.

Per info: 015 2543554.